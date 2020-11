Circus-Wanty Gobert bindt ervaren krachten langer aan zich

Circus-Wanty Gobert heeft de verbintenissen van zowel Andrea Pasqualon, Kévin Van Melsen als Pieter Vanspeybrouck verlengd met een seizoen. Met de Belgische ploeg maken de renners voor het eerst de stap naar de WorldTour.

Ploegleider Hilaire Van der Schueren noemt Andrea Pasqualon (32) een ‘belangrijk element’ in zijn ploeg. De snelle Italiaan bezorgde de ploeg al succes in onder meer de Coppa Sabatini, de GP de Plumelec en de Tour de Luxembourg. “Na een samenwerking van vier jaar kennen we elkaar goed en voelt hij zich hier thuis. Zijn verlenging is geweldig goed nieuws voor Circus-Wanty Gobert, we kunnen onze weg samen verderzetten.”

Voor Pasqualon was het altijd al een droom om in de WorldTour terecht te komen. “Uiteindelijk moest ik er tien jaar hard voor werken om dit te verwezenlijken”, laat hij weten via de ploeg. “Ze zijn pas net achter de rug, maar ik droom al over de voorjaarsklassiekers en mijn eerste Ronde van Italië, of misschien nog wel Tirreno-Adriatico. Ik hoop dat ik deze fantastische Italiaanse wedstrijden kan ontdekken!”

Fysieke kracht

Voor Van der Schueren zijn Van Melsen (33) en Vanspeybrouck (33) twee belangrijke renners die altijd voor hun kopmannen klaar staan. “De komende jaren zullen ze hun persoonlijke ambities nog meer aan de kant moeten schuiven om hun rol voor het team te spelen. Ik verwacht van hen dat ze de kopmannen tot nog dieper in de wedstrijd kunnen bijstaan. Ze hebben in elk geval de fysieke kracht om de WorldTour-koersen tot een goed einde te brengen.”