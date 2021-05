Ciccone tevreden na Zoncolan-etappe: “Ik voelde me weer goed”

In de gravelrit naar Montalcino kende Giulio Ciccone een mindere dag, maar zaterdag was hij alweer een stuk beter op de flanken van de Monte Zoncolan. De Italiaanse klimmer kwam als elfde boven en staat nu zevende in het algemeen klassement.

Ciccone verloor wel bijna veertig seconden op de ontketende Egan Bernal, maar finishte zaterdag wel voor renners als Emanuel Buchmann, Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov en Remco Evenepoel. “Het was een goede dag. Ik ben blij met het resultaat, maar het is vooral belangrijk dat ik na enkele mindere dagen weer een goed gevoel had.”

Ciccone had zichzelf voorgehouden op eigen tempo naar boven te rijden. “Ik wilde me niet voorbijrijden op het steilste gedeelte van de klim. Ik besloot dan ook niet te reageren op de versnelling van Simon Yates en Bernal. Ik koos voor mijn eigen tempo en dat bleek de juiste tactiek. Ik ben tevreden.”

“We moeten ook niet vergeten dat we nu twee weken aan het koersen zijn. De benen beginnen zwaar aan te voelen. Het is geruststellend dat ik kan finishen tussen de beste klimmers”, aldus Ciccone. Na veertien etappes is zijn achterstand op rozetruidrager Bernal gegroeid naar iets meer dan drie minuten.

Vincenzo Nibali

Ciccone was zaterdag dus in staat om de betere klimmers te volgen, maar zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali moest erg veel terrein prijsgeven. De tweevoudige Girowinnaar verloor meer dan tien minuten op Bernal en kan een goed klassement nu echt vergeten. “Het was een zware etappe. We reden de hele dag aan een hoog tempo”, reageert Nibali.

“Ik kende geen goede dag. Ik heb geprobeerd om zo lang mogelijk aan te haken, maar ik beschik momenteel niet over de conditie om de beste renners te volgen. Het is nu zaak om te herstellen van de opgedane vermoeidheid, om vervolgens te denken aan de resterende etappes.”