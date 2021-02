Ciccone sprint naar tweede plek: “Bauke hield me uit de valpartij met Alaphilippe”

Giulio Ciccone was op de tweede dag van de Tour de La Provence dicht bij de overwinning, op een aankomst die hem niet zozeer op het lijf was geschreven. In de eindsprint moest de Italiaan alleen Davide Ballerini voor zich dulden.

“Het was op papier geen zware etappe, maar het was nervus en de regen maakte alles lastig. Ik kon me eerlijk gezegd aan het begin van de rit niet voorstellen dat ik zo competitief zou zijn in een finale als deze. Ik had er niet eens aan durven denken dat ik zo dicht bij de overwinning zou zijn”, vertelde Ciccone na de aankomst. “Mijn gevoel werd echter steeds beter. ‘Eens kijken hoe het finale circuit eruitziet en laten we dan eens wat proberen’, zei ik tegen mezelf.”

De Italiaan stelde vast dat de slotklim ‘verraderlijk, maar niet te zwaar’ was. “Ik verwachtte dat de slotklim wat steiler zou zijn om wat meer verschil te maken. Bauke Mollema hielp me in de laatste twee kilometer geweldig en hield me uit de valpartij met Alaphilippe. Ik zat in de perfecte positie, maar de laatste rechte lijn was te vlak. In de eindsprint was het vervolgens moeilijk voor me om Ballerini te verslaan.”

“Als je zo dicht bij succes was, overheersen spijtgevoelens. Maar ik wil het ook van de positieve kant bekijken, namelijk de prestatie en het gevoel. Dit is pas mijn tweede koersdag dit seizoen. Gisteren leverde ik al een geweldige inspanning en vandaag deed ik mee op een parcours dat niet echt bij mijn eigenschappen past. Dat geeft me moraal en vertrouwen. Morgen is er ook nog eens de Mont Ventoux”, zei hij tot slot.