Ciccone spoelt Giro-kater weg: “Dit is een cadeau voor mijn aanstaande vrouw”

Giulio Ciccone baalde begin mei nog als een stekker, nadat hij wegens een coronabesmetting moest passen voor de Giro d’Italia, maar de Italiaan heeft nu weer alle reden om te lachen. Ciccone won zondag namelijk de afsluitende bergrit in het Critérium du Dauphiné en lijkt volledig op schema te liggen voor de aankomende Tour de France.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Ciccone koos in de slotrit naar Grenoble voor de aanval en maakte deel uit van een sterke kopgroep. Op de Col de Porte reed hij weg van zijn medevluchters en begon hij aan een solo van goed twintig kilometer. De renner van Trek-Segafredo begon met goed veertig seconden voorsprong aan de verschrikkelijke steile slotmuur naar La Bastille en dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van de opkomende Jonas Vingegaard.

Ciccone boekte zo een welkome overwinning na een toch wel moeilijke periode. “De laatste 500 meter van de slotklim duurden heel erg lang, maar het was mooi met alle mensen lang de kant van de weg. Ik keek ook geregeld achterom en zag dat mijn voorsprong nog altijd geruststellend was. Ik ben heel erg blij.”

De Italiaan begon nog met een conditionele achterstand aan de Dauphiné, maar wist zich gaandeweg in vorm te fietsen. “Nadat ik moest passen voor de Giro, heb ik tien dagen niet kunnen fietsen. Bij de start van deze Dauphiné was ik zeker nog geen honderd procent, maar mijn conditie steeg gedurende de week. Ik ben heel blij dat ik deze week kan afsluiten met een overwinning.”

Lees ook: Vingegaard eindwinnaar in Critérium du Dauphiné, vluchter Ciccone wint slotrit

Bijzondere dag

Ciccone richt zich nu op de Ronde van Frankrijk, maar eerst volgt nog een ander bijzonder ‘evenement’. “Ik ga over een week trouwen, dus dit is een cadeau voor mijn aanstaande vrouw. Ik rijd vervolgens nog de Italiaanse kampioenschappen en dan gaan we vol voor de Tour de France”, schetst de klimmer, die in extremis ook nog de bergtrui wist af te snoepen van Victor Campenaerts.