Ciccone nog lang niet zeker van bergtrui: “We moeten echt een goede tactiek vinden”

Nadat in de zeventiende etappe van de Tour de France Jonas Vingegaard de strijd om de gele trui definitief lijkt te hebben beslist, lijkt alleen het bergklassement nog spannend. Giulio Ciccone staat daarin nog altijd aan de leiding, maar hij zag Felix Gall wel heel dichtbij komen. “Ik zal de punten moeten blijven pakken.”

“Dat ik hier met de bolletjestrui zit is heel goed nieuws”, opent de Italiaan zijn flashinterview. “Ons plan was om zoveel mogelijk punten te pakken op de eerste drie beklimmingen. Daarvoor moest ik natuurlijk met de ontsnapping meegaan en de ploeg heeft me daarbij enorm geholpen. Eerst Mads Pedersen, later in de beklimmingen ook Mattias Skjelmose.”

“Ik probeerde zo lang mogelijk voorop te blijven, maar ik dacht al dat het op de laatste klim lastig zou worden. Na alle inspanningen had ik de benen niet meer om de groep bij te houden, dus ging ik zo rustig mogelijk verder om nog wat energie te kunnen sparen.”

Ciccone staat met 88 punten dus nog altijd bovenaan het prestigieuze nevenklassement, maar Felix Gall zit hem met 82 punten op de hielen. Ook Jonas Vingegaard (81) is niet veraf: “Ik zal de punten moeten blijven pakken”, weet Ciccone. “Zeker nu het zo weinig scheelt met Felix Gall. Ook Vingegaard kan de bolletjestrui nog kan winnen, dus we moeten echt een goede tactiek vinden.”