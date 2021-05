Ciccone droomt van podiumplaats: “Mijn vorm is nog altijd goed”

Giulio Ciccone is een van de kanshebbers op een podiumplaats in de Giro d’Italia. De nummer zes van het klassement wil maar wat graag op het eindpodium staan in Milaan. “Dat is mijn droom en het is zeker niet onmogelijk. Ik ben niet heel ver weg van de derde plaats, maar het is allemaal nog onduidelijk vanwege de laatste tijdrit”, zegt de Italiaan.

“Ik weet dat dat mijn zwakke punt is”, doelt Ciccone op zijn tijdrit. “Zelfs als ik mij voor zaterdag nog op het podium weet te rijden, dan ben ik mij ervan bewust dat ik nog iets moet verdedigen in de slotetappe.” Momenteel is hij zesde, op 4.31 minuut van de roze trui. Het verschil met Damiano Caruso (tweede) is ruim twee minuten en met Hugh Carthy (derde) exact 51 seconden.

De klimmer van Trek-Segafredo hield afgelopen week knap stand. “Ondanks wat moeilijke dagen. Vooral in de etappe naar Montalcino, meteen na de rustdag, zat ik flink in de problemen. Maar in de laatste bergetappes had ik het goede gevoel weer terug. Dat moet ik volhouden”, kijkt Ciccone vooruit.

‘Niet makkelijk om mijn vorm wat te houden’

“Er komen nog drie lastige bergetappes aan en we moeten blijven vechten tot het einde. De omstandigheden zijn voor iedereen gelijk. Iedereen is vermoeid, maar ik voel dat mijn vorm nog altijd goed is”, zegt hij. “Ik ga proberen om nog te klimmen in het klassement. In het verleden heb ik het vaker goed gedaan in de derde week van een grote ronde. Ik ben niet verrast over mijn vorm, maar weet ook dat het niet makkelijk is om dit elke dag vast te houden.”

Ciccone staat bekend als aanvallend ingestelde renner, maar hij koos afgelopen week vaker voor volgen. “Tijdens de zware etappes naar Cortina d’Ampezzo en de Zoncolan heb ik intelligent gekoerst. Ik weet dat Bernal een extra versnelling heeft en wist dat als ik hem zou volgen, dat dat veel energie zou kosten. Daarom koos ik mijn tempo en reed ik verdedigend in plaats van aanvallend”, legt hij uit.