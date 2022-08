Cian Uijtdebroeks wint tweede rit op rij in Tour de l’Avenir en pakt nu wel gele trui

Cian Uijtdebroeks heeft een dubbelslag geslagen in de Tour de l’Avenir. De Belg won de bergrit naar La Toussuire door de Ier Archie Ryan te verslaan in een sprint met twee. Voor Uijtdebroeks was het zijn tweede ritzege op rij, nadat hij ook al de rit naar de Col de la Madeleine achter zijn naam had gezet. Ook werd hij de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Even leek het erop dat Cian Uijtdebroeks de gele trui had gepakt in de eerste grote bergrit van de Tour de l’Avenir. De jonge Belg had aan de finish op de Col de la Madeleine genoeg voorsprong op Michel Heßmann om de koppositie in het klassement over te nemen, maar kreeg van de jury een tijdstraf van twintig seconden. Daardoor hield Heßmann de leiding en volgde Uijtdebroeks op de tweede plaats op elf seconden.

De achtste etappe was al de kortste rit van de ronde, maar werd vanwege verkeersproblemen ook nog eens ingekort van 99,8 naar 87 kilometer. Het peloton stond echter een zware rit te wachten met onderweg opnieuw de Col de la Madeleine (deze keer vanuit Feissons-sur-Isère) en aankomst bergop in La Toussuire. Daar lag de finish na een klim van 15,5 kilometer aan een gemiddelde van zeven procent. Daarmee werd het wederom een rit voor de grote mannen.

Het tempo lag vanuit de start erg hoog. Verschillende renners vielen aan, maar het was moeilijk om weg te komen. De Fransman Mathis Le Berre, de Brit Joshua Giddings, de Zwitser Nils Brun en Baptiste Vadic, uitkomend voor de regionale ploeg Pays de la Loire, begonnen met een kleine voorsprong aan de Madeleine, maar daar kwam alles bij elkaar. Een fors uitgedund peloton kwam vervolgens over de top.

Romain Grégoire valt aan in de afdaling

De Fransman Romain Grégoire, vanaf komend seizoen prof bij Groupama-FDJ, viel daarna aan in de afdaling en pakte ruim een minuut voorsprong. Het was echter niet voldoende vooruit te blijven op La Toussuire. Daar werd hij bijgehaald door de sterkste renners van het uitgedunde peloton, de Noor Johannes Staune-Mittet, Uijtdebroeks en de Ier Archie Ryan. Op tien kilometer van de finish moest Grégoire de anderen laten gaan.

Uijtdebroeks viel met nog drie kilometer te rijden aan en reed zo Staune-Mittet eraf. De jonge Belg mocht met Ryan gaan strijden om de ritzege, nadat hij zich al virtueel in de gele trui had gefietst door het lossen van leider Heßmann. Uijtdebroeks reed een strak tempo, waarmee hij Ryan bijna in de problemen bracht. De Ier kon het wiel van de Belg net houden, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen in de sprint.