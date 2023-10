maandag 16 oktober 2023 om 08:18

Cian Uijtdebroeks uit onvrede over tijdritmateriaal BORA-hansgrohe: “We hebben geen tijd te verliezen”

De Chrono des Nations liep voor Cian Uijtdebroeks uit op een teleurstelling. De 20-jarige Belg kwam naar Frankrijk om aan zijn tijdrit te werken, maar door materiaalproblemen hield hij vooral frustraties over aan de chronoproef. Na afloop was hij hard voor zijn ploeg BORA-hansgrohe.

Uijtdebroeks eindigde als veertiende in de tijdrit, op meer dan vier minuten van winnaar Joshua Tarling. Daar ging het een en ander aan vooraf. “Na tien kilometer kwam mijn shifter los en mocht ik al direct van fiets wisselen”, vertelt Uijtdebroeks aan Het Nieuwsblad. “En die reservefiets bleek helemaal niet in orde. Dan kan je nog zo hard rijden als je wil, tof is dat niet. Ik kom naar hier om te leren. Dan zou het leuk zijn als mijn fietsen in orde zijn.”

BORA-hansgrohe moet meer investeren in zijn tijdrit, vindt Uijtdebroeks. “Omdat het iets is dat we echt moeten verbeteren. Vooral qua aerodynamica en bouw van de fiets zelf is er nog heel veel marge. De power heb ik. Ook hier trap ik met mijn 65 kilo, over een uur bijna 400 watt gemiddeld. Alleen moet heel de omkadering gefinetuned worden. Daar verliezen we gewoon heel veel mee.”

Giro d’Italia 2024

Volgend jaar wil Uijtdebroeks van start gaan in de Giro d’Italia, wat het verbeteren van zijn tijdrit nog belangrijker maakt. “We krijgen daar twee tijdritten. We hebben echt geen tijd meer te verliezen. Deze winter zullen we veel in de windtunnel en op de piste moeten zitten om mijn positie eindelijk een beetje deftig te krijgen. Renners als Evenepoel en Ayuso zitten aan een cda (het weerstandsoppervlak; hoe lager, hoe aerodynamischer, red.) van 1,5. Ik zit aan 1,9 à 2,0. Daar verlies ik gewoon minuten mee. De planning voor deze winter moet nog opgemaakt worden. Maar dat er werk op de ploeg wacht, lijkt mij evident. Het zou dom zijn als ze dat niet zou doen.”

In de Vuelta a España waren er ook al spanningen tussen Uijtdebroeks en zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov. Voor 2024 heeft de Belg nog een contract met BORA-hansgrohe, maar is hij van plan om daarna te vertrekken bij de Duitse ploeg? “Ik ben er zelf nog niet extreem mee bezig. Ik heb tot dusver altijd een mooi programma gehad en veel progressie kunnen boeken. Dat is ook dankzij de ploeg. Elders zou ik nooit zoveel vrijheid gekregen hebben. Maar we zullen de zaken goed moeten analyseren: wat is er nodig om in de toekomst echt competitief te zijn in de grote rondes? Dan zullen we zien of BORA dat kan bieden, of dat we op zoek moeten naar een plek waar ze dat wel te bieden hebben.”