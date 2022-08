Cian Uijtdebroeks stelt eindzege Tour de l’Avenir veilig, Milesi wint slotrit

Cian Uijtdebroeks is de nieuwe eindwinnaar van de Tour de l’Avenir. In de slotrit naar Villaroger stelde de Belg zijn overwinning in het algemeen klassement veilig. Hij trad in de voetsporen van zijn landgenoten Eddy Schepers, Johan Bruyneel en Jan Bakelants, die de ronde ook op hun naam schreven. De laatste rit werd een prooi voor de Italiaan Lorenzo Milesi.

De Tour de l’Avenir werd afgesloten met een 134,2 kilometer lange rit van Bessans naar Villaroger, voor een aankomst bergop. Voordat aan de bijna vijf kilometer lange slotklim werd begonnen, had het peloton de Montée d’Aussois, de Col de la Madeleine tussen Lanslevillard en Bessans (niet te verwarren met de bekende bergpas bij La Léchère) en de zware Col de l’Iseran al in de benen. Cian Uijtdebroeks mocht gaan proberen de eindoverwinning veilig te stellen.

Vroeg in de etappe kwam een omvangrijke kopgroep van achttien tot stand, met daarbij de Belg Alec Segaert en de Nederlanders Loe van Belle en Enzo Leijnse. De Duitser Hannes Wilksch was de gevaarlijkste man in het algemeen klassement, op de negende positie op 8,5 minuut van geletruidrager Uijtdebroeks. De vluchters pakten maximaal drie minuten op het peloton, waarin de Belgische ploeg controleerde.

Kopgroep dunt uit

Op de Iseran werd de kopgroep langzaam maar zeker steeds kleiner. Op de top waren alleen nog de Italiaan Lorenzo Milesi, de Fransman Ewen Costiou, de Belg Segaert, de Duitser Wilksch en de Noor Embret Svestad-Bardseng bij elkaar. De groep-Uijtdebroeks volgde inmiddels op drie kwart minuut. In de afdaling kon Van Belle terugkeren in de kopgroep. De kopgroep van zes begon uiteindelijk aan de slotklim naar Villaroger.

De vluchters waren ondertussen weer twee minuten weggereden bij de groep-gele trui, waardoor de winnaar van deze laatste rit van voren moest worden gezocht. Van Belle moest op de slotklim eraf, terwijl Svestad-Bardseng aanviel. Milesi en Costiou konden de aanval van de Noor volgen. Milesi versnelde daarna samen met Wilksch en zij reden Costiou en Svestad-Bardseng eraf. Even later bleef de Italiaan alleen over op kop.

Milesi gaf in de laatste vier kilometer zijn voorsprong niet meer weg en zette de slotrit achter zijn naam. Het was voor de 20-jarige Italiaan uit de opleidingsploeg van Team DSM zijn derde zege van het seizoen, nadat hij al twee ritten in Le Triptyque des Monts et Châteaux had gewonnen. Segaert kwam als tweede over de aankomst, Costiou werd derde. De groep-gele trui kwam drie minuten later over de finish.

Vierde Belgische eindwinnaar

Uijtdebroeks was erin geslaagd zijn koppositie in het klassement met succes te verdedigen en werd de vierde Belgische winnaar van de Tour de l’Avenir, na Eddy Schepers in 1977, Johan Bruyneel in 1990 en Jan Bakelants in 2008. De 19-jarige renner, die afgelopen winter de grote stap zette van de junioren naar de profploeg van BORA-hansgrohe, ging in het eindklassement Johannes Staune-Mittet en Michel Heßmann vooraf.

Loe van Belle was op de negende plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement.