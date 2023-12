maandag 11 december 2023 om 19:01

Cian Uijtdebroeks sluit dinsdag al aan bij trainingskamp Jumbo-Visma

Er is sinds zaterdag veel te doen over de transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma. De twee WorldTeams steggelen momenteel over de jonge beloftevolle klimmer, maar Uijtdebroeks zal dinsdag ‘gewoon’ aansluiten bij het trainingskamp van zijn toekomstige(?) werkgever in het Spaanse Dénia.

Jumbo-Visma, dat vanaf volgend seizoen door het leven gaat als Visma | Lease a Bike, heeft dit laten weten aan Cyclingnews. “Het team gaat op trainingskamp en we hebben Cian voorgesteld als ons nieuwste lid. Dus ja, hij zal bij ons zijn”, klinkt het. De formatie vertoeft de komende weken in Dénia, Spanje, voor een eerste gezamenlijke trainingsstage richting 2024.

Een trainingskamp met dus Cian Uijtdebroeks. Zaterdag maakte Visma | Lease a Bike bekend dat het de 20-jarige Belg voor de komende vier jaar heeft vastgelegd. Het bericht was amper verzonden of 88 minuten later meldde BORA-hansgrohe dat het de talentvolle Belg, die als achtste eindigde in de afgelopen editie van de Vuelta a España, niet laat vertrekken en aan zijn contract houdt. Daarmee was er een rel geboren.

Op 1 december jl. zou het management van Cian Uijtdebroeks het doorlopende contract bij BORA-hansgrohe hebben opgezegd en is de UCI hiervan op de hoogte gesteld. BORA-hansgrohe spreekt de transfer in een kort statement dan weer tegen: “Cian Uijtdebroeks is en blijft in dienst van BORA-hansgrohe, ook in het komende seizoen 2024. Hij is contractueel met ons verbonden tot 31 december 2024.”

Afkoopsom van circa 1 miljoen

De Duitse formatie wil een afkoopsom voor het nog doorlopende contract van Uijtdebroeks van circa 1 miljoen euro hebben. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Vanuit de zijde van Visma | Lease a Bike zou ‘onverplicht en vanuit collegialiteit’ een jaarsalaris als vergoeding aan de Duitse ploeg zijn aangeboden, zo weet een insider ons te vertellen. BORA-hansgrohe wil nu echter bijna een tienvoud van zijn jaarsalaris ontvangen.