dinsdag 2 januari 2024 om 14:25

Cian Uijtdebroeks rijdt twee bekende rittenkoersen in aanloop naar Giro d’Italia

Cian Uijtebroeks richt zich dit jaar, in dienst van zijn nieuwe werkgever Visma | Lease a Bike, voor het eerst op de Giro d’Italia. In aanloop naar de Italiaanse ronde zal de jonge Belg veel op hoogte verblijven, maar rijdt hij ook twee bekende meerdaagse wielerkoersen.

Op de website van zijn ploeg Visma | Lease a Bike schetst Uijtdebroeks zijn aanloop naar de eerste grote ronde van het seizoen. “In opbouw naar mijn Giro d’Italia-deelname zal ik de Ronde van Catalonië en Tirreno-Adriatico betwisten. In die wedstrijden wil ik al goed zijn. Daarna trek ik op hoogte om me optimaal voor te bereiden op de Ronde van Italië”, aldus de 20-jarige coureur.

De beloftevolle ronderenner keek vorige maand – tijdens de presentatie van Visma | Lease a Bike – al even vooruit naar zijn allereerste Giro d’Italia. Uijtdebroeks reed in 2023 in zijn eerste grote ronde, de Vuelta a España, al naar een knappe achtste plaats in het eindklassement. Na een sterke Vuelta hoopt de Belgische ronderenner in 2024 hetzelfde te doen in de Giro d’Italia.



Giro-ambities

“De Giro wordt mijn hoofddoel. Ik kijk heel erg uit naar die ronde. We willen als team etappes winnen, maar persoonlijk hoop ik ook een goed klassement te rijden. Ik kan echter wel zonder druk koersen. Ik krijg er een vrije rol en kan dan kijken hoever ik sta. Zeker met de aanwezigheid van iemand als Tadej Pogacar is het mooi om te zien waar ik nu sta. De volgende maanden kan ik kijken hoe we op dat niveau zullen raken.”

De voormalig renner van BORA-hansgrohe zal in de komende Ronde van Italië onder meer koersen aan de zijde van twee andere Giro-debutanten. Wout van Aert gaat in de Italiaanse ronde op jacht naar etappezeges, sprinter Olav Kooij krijgt in de komende Giro voor het eerst de kans om zich te meten in een drieweekse rittenkoers.