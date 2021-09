Cian Uijtdebroeks piekt naar EK in Trentino: “Weet niet of ik de te kloppen man ben”

Toptalent Cian Uijtdebroeks werd dit jaar in al zijn wedstrijden – of het nu een eendaagskoers of een meerdaagse ronde was – eerste, tweede of derde. De 18-jarige junior geldt dan ook als een van de favorieten voor de Europese titels bij de U19, die woensdag hun tijdrit afwerken en vrijdag de wegwedstrijd. Tegenover Het Nieuwsblad weegt hij zijn kansen.

Toch is de Belg – die volgend jaar meteen zijn profdebuut maakt bij BORA-hansgrohe – niet zeker van zijn zaak, vertelt hij. “Ik voel geen druk. Het parcours is niet op mijn maat gemaakt, maar ik ga er wel voor. Ik weet ook niet of ik de te kloppen man ben. Op een klimparcours was er geen discussie mogelijk, maar op deze omlopen weet ik het niet. De tijdritten zijn zowel hier in Trento als straks op het WK in Vlaanderen vlak. In de wegrit lijkt het parcours in Trento mij beter te liggen omdat er een bergje van 3 à 4 km in zit. Maar dat is geen col. En daar hou ik het meest van. Ik mis die explosiviteit op de korte klimmetjes.”

‘Ik zou blij zijn met een medaille’

Uijtdebroeks acht zichzelf meer kans te maken op de wegtitel dan de tijdrit. Hij gaat er echter wel voor. “Ik won in de Vredeskoers toch ook de vlakke tijdrit. Op deze tijdritomloop hebben de zwaardere mannen een voordeel. Maar het gaat natuurlijk om vermogen trappen. Ik zou blij zijn met een podiumplaats. De Noor Per Strand Hagenes is volgens mij de topfavoriet en ook de Fransman Romain Grégoire en de Duitser Emil Herzog (die net als Uijtdebroeks ook voor Auto Eder rijdt, het U19-team van BORA, red.), moeten in de gaten worden gehouden. Maar er zal ook wel plots een sterke Italiaan zijn. Voorspellen is moeilijk.”