Cian Uijtdebroeks over zege Kämna in Tour of the Alps: “Hij voerde plannetje perfect uit”

Interview

Mooie zege voor Lennard Kämna en BORA-hansgrohe in de Tour of the Alps. En daar was ook Cian Uijtdebroeks immens tevreden mee. Toen hij hoorde dat zijn ploegmakker de finale naar zijn hand had gezet, juichte de jonge Belg wellicht harder dan de Duitser. “Het is dan ook de eerste zege van de ploeg waar ik persoonlijk bij ben.”

Cian Uijtdebroeks dartelt met de glimlach door de Tour of the Alps. Het 19-jarige klimtalent koerst met open vizier, blijft het na elke etappe hebben over ervaring opdoen en lijkt alleen maar te genieten van zijn eerste maanden in het profpeloton. Dinsdag trok hij zelf in de aanval, vandaag genoot hij met volle teugen van de prestatie van ploegmakker Lennard Kämna.

“Hoe tof is dit?”, glunderde hij in de straten van Villabassa. “We hadden voor de start al het plan om Lennard in de vroege vlucht te hebben. Omdat we wisten dat die wel eens zou kunnen standhouden en omdat Lenni daar gewoon goed in is. Daarom ook dat hij gisteren niet aandrong toen hij op een van de cols gelost werd. Integendeel, hij liet zich bewust uitzakken om vandaag de vrijheid te krijgen van leider Bilbao en co.”

Hooikoorts

Dat Kämna van lange ontsnappingen houdt, weet Uijtdebroeks. “Hij is zo’n beetje als Thomas De Gendt. Niet dat ik Thomas met iemand wil vergelijken, hé. Maar je begrijpt wat ik bedoel, het type renner. Hij is ook anders dan ik. Ik werk graag heel precies, terwijl hij iets relaxter is. Hij pakt het zoals het komt. Hij is gemaakt voor dit soort werk en kan een klim over. En na zijn moeilijk jaar is hij helemaal terug op niveau.”

Uijtdebroeks zelf kreeg tussen Lana en Villabassa de taak mee om te proberen geen extra tijd te verliezen op de klassementsrenners. “Ik wist niet hoe dat zou gaan na die zware inspanning van gisteren. Want het vermogen over langere duur dat ik gisteren moest trappen, was toch van het hoogste dat ik ooit deed. Maar het ging oké vandaag. In het begin van de laatste klim had ik het even moeilijk, maar hoe langer de klim duurde, hoe beter het ging.”

En daar heeft de Vlaamstalige Luikenaar een verklaring voor. “Ik heb de laatste tijd wat last van hooikoorts en dat zet zich uiteraard op mijn ademhaling. Maar hoe hoger we klimmen, hoe minder bomen en gras, dus hoe minder last ik er van heb. In elk geval, ik kwam vandaag netjes binnen in de groep met de klassementsrenners. Als ik dan hoor dat Lennard het afmaakt, dan mag ik het toch hebben over een mooie dag, niet?”

Grossglockner

“Op naar morgen”, lacht hij. “Of ik nog eens probeer mee te gaan in de vroege vlucht? Nee, ik denk het niet. Morgen wacht ons een aankomst bergop. Het zou leuk zijn om een beetje te kunnen meespelen en wie weet nog een paar plekken op te schuiven in het klassement. Als ik goed herstel, tenminste. Altijd afwachten. In de Coppi e Bartali ging dat goed, hopelijk hier ook.”

Uijtdebroeks staat in het klassement voorlopig op een 20ste plaats, op 55 seconden van leider Pello Bilbao. De etappe van morgen eindigt met de Kals am Grossglockner, een weliswaar 12,4 kilometer lange klim, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van slechts 4,3 procent. Vooral de eerste kilometers zijn wat zwaarder.