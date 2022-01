Cian Uijtdebroeks maakt profdebuut in Challenge Mallorca

Cian Uijtdebroeks zal eind januari zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken in het tenue van BORA-hansgrohe. De 18-jarige Belg maakt zijn debuut als prof in de Challenge Mallorca. Dat laat ploegleider Jean-Pierre Heynderickx weten aan Het Nieuwsblad.

Aanvankelijk was het plan om Uijtdebroeks te laten debuteren in de Vuelta a San Juan, een meerdaagse wielerkoers in Argentinië. Dat plan werd echter al in een vroeg stadium afgeschoten. De beloftevolle renner zal nu zijn vuurdoop beleven op het Spaanse eiland Mallorca. Van 26 tot en met 30 januari staan er op het grootste eiland van de Balearen vijf eendagskoersen op het programma.

“Hij zal er enkele koersen rijden. Omdat het allemaal individuele wedstrijden zijn, kan je de ene dag wel en de andere dag niet starten”, aldus Heynderickx. Nadien volgen nog twee koersen op Spaanse bodem: de Ronde van Murcia (12 februari) en de nieuwe wedstrijd Jaén Paraiso Superior op maandag 14 februari.

De Challenge Mallorca bestaat dit jaar voor het eerst sinds 2011 weer uit vijf koersen: Trofeo Calvià, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Pollença, Trofeo Alcúdia en de Trofeo Playa de Palma. Vorig jaar werden de wedstrijden in mei verreden door toedoen van de maatregelen op de coronapandemie.