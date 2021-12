Spaanse eendagskoers Jaén Paraíso Interior nieuw op UCI-kalender

In 2022 mogen we de Clásica Internacional Jaén Paraíso Interior verwelkomen op de internationale wielerkalender. De Spaanse eendagskoers wordt op maandag 14 februari verreden en krijgt van de UCI het stempel 1.1-wedstrijd opgeplakt.

Pascual Momparler zal zijn functie als bondscoach van de Spaanse ploeg combineren met de rol van koersdirecteur bij de nieuwe koers die door Andalusië zal trekken. De start ligt namelijk in Baeza en de finish in Úbeda. Beide plaatsen weten wat het is om grote wielerwedstrijden te organiseren; in 2020 waren Baeza en Úbeda nog de organisatoren van de Spaanse wegkampioenschappen.

De Clásica Internacional Jaén Paraíso Interior wordt gesponsord door de provinciale raad van Jaén en heeft daardoor deze naam gekregen. Op de kalender voegt de koers zich in een drukke periode: kort na de Vuelta a Murcia (12 februari) en de Clásica de Almería (13 februari) en vlak voor de Ruta del Sol (16-20 februari).