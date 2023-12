dinsdag 12 december 2023 om 13:24

Cian Uijtdebroeks maakt eerste kilometers op trainingskamp Jumbo-Visma

Terwijl de storm rond Cian Uijtdebroeks voortduurt, is de renner in kwestie zelf al mee op trainingskamp met Jumbo-Visma. De Belg rijdt daar in een volledig zwart tenue, is te zien op foto’s op sociale media.

Afgelopen zaterdag presenteerde Jumbo-Visma Uijtdebroeks als nieuwste aanwinst, maar BORA-hansgrohe liet daarop weten dat de beloftevolle klimmer nog tot 31 december 2024 onder contract ligt bij de Duitse formatie. Ondertussen heeft Uijtdebroeks zich dinsdag echter ‘gewoon’ aansluiten bij het trainingskamp van zijn toekomstige (?) werkgever in het Spaanse Dénia. Hij traint in een zwart tenue zonder sponsoren daarop, maar heeft al wel een Cervélo van de ploeg tot zijn beschikking.

Jumbo-Visma, dat volgend jaar Visma | Lease a Bike zal heten, meldde maandag al dat Uijtdebroeks erbij zou zijn in Dénia. “Het team gaat op trainingskamp en we hebben Cian voorgesteld als ons nieuwste lid. Dus ja, hij zal bij ons zijn”, liet de ploeg weten aan Cyclingnews.

🇧🇪Cian Uijtdebroeks in training camp with Visma Lease a Bike

This controversial move continues on and Cian acuses Bora of emotional bullying and said that during Vuelta 23 was created a WhatsApp group named anti-cian!

via: HLN pic.twitter.com/zZuvzLBSLp

— apcycling (@apcycling1) December 12, 2023