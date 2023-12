donderdag 21 december 2023 om 13:44

Cian Uijtdebroeks is aanwezig bij ploegpresentatie Visma | Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks is donderdag aanwezig bij de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike in Amsterdam. Het Belgische toptalent is nog altijd verwikkeld in een transfersoap, omdat BORA-hansgrohe claimt dat hij nog tot eind 2024 vastligt en Jumbo-Visma hem eerder deze maand al presenteerde.

Uijtdebroeks staat bij de UCI ook nog administratief ingeschreven bij BORA-hansgrohe, maar was onlangs ook al met renners van Visma | Lease a Bike mee op trainingskamp in Spanje en laat zich nu dus ook zien bij de presentatie van de renners en de plannen voor het seizoen 2024.

De Nederlandse ploeg heeft in het eerste persbericht laten weten dat Uijtdebroeks tot eind 2027 is vastgelegd. Dit was volgens het kamp-Uijtdebroeks en ploegbaas Richard Plugge mogelijk omdat Uijtdebroeks per 1 december 2023 zijn contract verbroken heeft. BORA-hansgrohe is echter van mening dat de Belg nog altijd vastligt. Er zijn in ieder geval door het management van Uijtdebroeks juridische procedures opgestart in de transferzaak.

Uijtdebroeks is donderdag bij de ploegpresentatie ook beschikbaar voor interviews met de media.