donderdag 21 december 2023 om 10:19

Cian Uijtdebroeks op dag van presentatie Visma | Lease a Bike nog ingeschreven bij BORA-hansgrohe

Cian Uijtdebroeks staat bij wielerunie UCI ingeschreven bij BORA-hansgrohe voor 2024, terwijl hij vandaag (donderdag) waarschijnlijk al wel aanwezig gaat zijn bij de teampresentatie van Visma | Lease a Bike. De transfersoap rondom de Belgische wielrenner is nog altijd gaande.

Dat Uijtdebroeks op papier bij BORA-hansgrohe staat ingeschreven, is in lijn met het standpunt van de Duitse formatie. Die stelt dat Uijtdebroeks nog altijd een doorlopend contract heeft bij BORA-hansgrohe tot eind 2024 en heeft hem dus ook als renner aangemeld voor het komende wielerjaar. De uiting van de UCI is daarom puur een administratief teken, maar ook een signaal van BORA-hansgrohe dat het Uijtdebroeks nog altijd als renner ziet.

In het verleden is alleen vaker gebleken dat een overschrijving op een later moment altijd nog kan. Het kamp-Uijtdebroeks is namelijk van mening dat zijn contract bij BORA-hansgrohe per 1 december 2023 is verbroken en dat hij daarom vrij is om bij een andere ploeg te tekenen. Inmiddels is hij aangekondigd door Jumbo-Visma (vanaf 2024 heet de ploeg Visma | Lease a Bike), maar helemaal rond is de deal nog niet.

De UCI bekijkt de zaak ook nog altijd, werd op een eerder moment al bekend, en het management van Uijtdebroeks heeft aangekondigd dat er juridische stappen genomen worden. Ondanks de veelbesproken situatie lijkt de 20-jarige Vlaming donderdag wel aanwezig te zijn bij de teampresentatie van Visma | Lease a Bike voor 2024.

Bekijk hier de uiting op de website van de UCI: