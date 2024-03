Nick Doup • zondag 3 maart 2024 om 19:25 zondag 3 maart 2024 om 19:25

Cian Uijtdebroeks heeft rust gevonden na transfersoap: “Zijn beginnen werken aan mijn zwaktes”

Interview Voor Cian Uijtdebroeks is Tirreno-Adriatico een belangrijk meetpunt in aanloop naar zijn grote doel van het voorjaar, de Giro d’Italia. De jonge Belg, die afgelopen winter met veel bombarie overstapte van BORA-hansgrohe naar Visma | Lease a Bike, wil in Italië zien of zijn nieuwe trainingsaanpak heeft gewerkt. “We zijn vooral beginnen werken aan mijn zwaktes”, vertelt hij aan WielerFlits.

GTST was er niets bij. De transfersoap rondom Cian Uijtdebroeks kende vele afleveringen, tot vermeend pestgedrag aan toe, maar uiteindelijk was iedereen akkoord met een overstap. Heeft hij ondertussen de rust gevonden bij de Nederlandse ploeg? “Zeker. Eens we waren opgestart, heb ik mijn tijd kunnen steken in het om alles goed te verteren en op te bouwen naar het nieuwe seizoen. Er was werk genoeg.”

In O Gran Camiño, waar hij anderhalve week geleden zijn seizoen begon aan de zijde van Jonas Vingegaard, werd Uijtdebroeks uiteindelijk vijfde. “We hebben niet gepusht om daar al top te zijn, maar we stonden wel waar we wilden staan. Alles is meer richting eind maart en de Giro gericht”, benadrukt hij. “De conditie zijn we stap voor stap aan het bouwen. Tot dan hadden we vooral op basisconditie gefocust.”



Compleet nieuwe trainingsaanpak

“We zijn heel anders gaan trainen”, legt de winnaar van de Ronde van de Toekomst 2022 uit. “Op tijdrijden – jammer genoeg kon ik dat niet testen in O Gran Camiño – en ook op explosiviteit. We zijn beginnen werken aan mijn zwaktes. Dat betekent dat mijn sterktes op dit moment nog niet top zijn, maar die zwaktes zijn wel verbeterd. Nu is het zaak om de sterktes nog te verbeteren, om dan naar de grote doelen te gaan.”

De nieuwe aanpak werpt zijn vruchten af, merkt Uijtdebroeks. “In data en waardes, zoals mijn VO2-max, is dat wel verbeterd. We zien een positieve evolutie. Nu is het zien hoe dat in competitie gaat zijn. Eerst rijd ik Tirreno-Adriatico, dat is een testmoment in het tijdrijden, en dan de Ronde van Catalonië. Daar is echt een doel om een zo goed mogelijk klassement te rijden, als tussenstap naar de Giro. Je wil daar niet op je maximum zijn, maar wel al echt goed. Daarna ga ik terug op hoogte en dan volgt de Giro.”

‘Roglič had vorig jaar dezelfde Giro-voorbereiding’

Dat betekent wel dat Uijtdebroeks relatief weinig wedstrijden rijdt voor de Giro d’Italia. “Het is een andere voorbereiding, zeker dan de vorige jaren”, geeft hij toe. “Maar vorig jaar voor de Vuelta had ik ook niet zoveel gekoerst, dus ik houd er wel van om mij puur te focussen op mijn conditie. Uiteindelijk is een Giro drie weken knallen, dus ik denk dat we het moeten uitproberen. De ploeg heeft bewezen dat deze manier werkt. Primož Roglič had vorig jaar eenzelfde voorbereiding.”

“Nu is het nog relaxed”, vertelde de Belg in Galicië aan ons. Toch gaan straks veel ogen op hem gericht worden. Hoe bewaakt hij de balans tussen die ambitie en het koersen zonder druk? “Ik wil en moet straks wel gaan presteren. Dat heb ik ook nodig, maar als druk voelt dat niet aan”, vertelt Uijtdebroeks.

‘Vingegaard is de beste leermeester’

In O Gran Camiño kon de jonge Uijtdebroeks alvast koersen aan de zijde van Tourwinnaar Vingegaard en de ervaren Wilco Kelderman, met wie hij straks naar de Giro trekt. “Bij Jonas let ik vooral op routines, hoe hij zich voorbereidt op een tijdrit en wedstrijden. Welke accenten hij op het trainingskamp legt… Hij is de beste leermeester waar je van kan leren. Hij is de beste ronderenner op dit moment, dus daar kan ik wel veel tips van opsteken.”

“Ik ken Wilco natuurlijk goed”, zegt hij over zijn oude ploegmaat van BORA-hansgrohe. “Ik heb met hem op de kamer gelegen op hoogtestage. Ook van hem kan ik veel leren. Hij is een beetje ouder en heeft ook veel ervaring, van beiden leer ik heel veel.”