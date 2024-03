vrijdag 8 maart 2024 om 17:57

Cian Uijtdebroeks geniet van succes Jonas Vingegaard: “Geweldig om deel uit te maken van zo’n sterke ploeg”

Cian Uijtdebroeks kwam vrijdag als zesde over de streep in etappe vijf van Tirreno-Adriatico. De Belg zat in de eerste achtervolgende groep achter ritwinnaar Jonas Vingegaard en beleefde een goede dag. “Ik ben echt ontzettend blij”, vertelde hij na afloop aan HLN.

Visma | Lease a Bike en Vingegaard hadden een duidelijk plan gemaakt voor de vijfde rit. “Voor mij was het een geweldige ervaring om deel uit te maken van zo’n sterke ploeg. De aanval van Jonas was knap en ook de finale die hij reed, was fantastisch. Ons plan heeft gewerkt. Ik ben echt ontzettend blij.”