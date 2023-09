vrijdag 8 september 2023 om 18:37

Cian Uijtdebroeks (5e) komt top-10 binnen: “Pijn in de benen, maar goed in het hoofd”

Cian Uijtdebroeks kan tevreden terugkijken op de eerste grote beproeving van de Vuelta a España. De Belg van BORA-hansgrohe mengde zich in het klimgeweld op de Col du Tourmalet en werd knap vijfde. Ook stijgt hij vijf plekken in het klassement, waardoor hij nu negende staat, een welkome opsteker voor Uijtdebroeks, die met problemen aan het zitvlak kampt.

“Ik wist dat deze etappe mij op papier moest liggen. Mijn punch is niet zo goed, dus die explosieve ritten liggen me niet zo. Maar nu was het heel veel klimmen. Iedereen ziet een ganse dag af”, zei hij bij Sporza. De jonge klimmer is echter nog niet helemaal verlost van zijn problemen. “In het begin van de rit voelde ik mij top, maar in het 2e deel heb ik nog afgezien door zadelpijn. Ik kon gelukkig de knop omdraaien en de pijn verbijten.”

“Op de laatste klim heb ik aan niets meer gedacht. Ik probeerde gewoon zo lang mogelijk te volgen. Ik probeerde Vingegaard eerst nog even te volgen, maar dat was uiteindelijk geen optie. Ik voelde dat ik mezelf dan had opgeblazen”, aldus Uijtdebroeks, die tevreden terugkijkt op de dertiende etappe. “Pijn in de benen, maar heel goed in het hoofd.”

“Veel miserie gehad”

De pas 20-jarige coureur verbaast dan ook vooral zichzelf. “Tijdens de Tour heb ik nog veel van die jongens op tv aan het werk gezien. Toen ik hoorde wie er allemaal deze Vuelta zou rijden, dacht ik: oei, is een klassement nog wel mogelijk? Nu wil ik vechten voor de top-10. Al zal ik misschien ook nog veel fouten maken. Het is per slot van rekening mijn eerste grote ronde.”

Na de problemen die Uijtdebroeks eerder deze Vuelta ervaarde lijk het nu dus de goede kant op te vallen. “Ik heb ook al heel wat miserie gehad de voorbije weken: ziek geworden, dan die zadelpijn. Het is een heel goed leerproces, heel positief voor de toekomst”, besloot hij.