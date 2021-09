Christopher Blevins verrast met zege in Wereldbeker Snowshoe, Vader én Nordemann top-10

Chris Blevins heeft de laatste Wereldbeker-manche van 2021 gewonnen. De 23-jarige Amerikaan van Trinity Racing was in eigen land in Snowshoe na een spannende race de sterkste mountainbiker. Hij liet Vlad Dascalu en Ondřej Cink achter zich. Mathias Flückiger verzekerde zich vrijdag al van de eindzege, hij kwam zondag in het stuk niet voor. Nederlanders Milan Vader en David Nordemann eindigden allebei in de top-10.

We vullen dit bericht aan.

Wereldbeker Mountainbike, Snowshoe

Cross Country Olympic – mannen

1. Christopher Blevins (Trinity Racing) in 1u15m14s

2. Vlad Dascalu (Trek-Pirelli) +9

3. Ondřej Cink (Kross-Orlen) +20