zaterdag 9 september 2023 om 08:10

Christophe Laporte valt stil in Québec: “Te voortvarend aan lead-out begonnen”

Jumbo-Visma leek na haar Vuelta-dominantide even ook een gooi naar winst te doen in de Grote Prijs van Québec. Maar de nagenoeg perfecte lead-out van Sam Oomen en Tiesj Benoot, bleek niet voldoende om Christophe Laporte in een winnende positie te brengen.

“Christophe voelde zich goed, dus het was ons plan om met hem te sprinten”, vertelt ploegleider Frans Maassen in een persbericht van de ploeg. “De ploeg heeft een goede koers gereden en onze intentie tot uitvoering gebracht. Het is in deze wedstrijd meestal een sprint van de stervende zwanen.”

De twee sprintloodsen gingen in de laatste kilometer wel erg hard tekeer. “Ik denk dat we iets te voortvarend aan de lead-out begonnen, waardoor de adem van Christophe een beetje werd afgesneden. Hij leek goed genoeg voor een podiumplaats. Natuurlijk wil je altijd winnen, maar we hebben een sterke koers gereden. Daarmee mogen we ons tevreden stellen.”

Laporte strandde uiteindelijk op een zesde plaats in de Canadese eendagskoers. De Franse winnaar van Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem krijgt zondag in de Grote Prijs van Montréal een nieuwe kans.