Christophe Laporte na val: “Niets ernstigs, maar je voelt je nooit goed na een crash”

Christophe Laporte is niet ongeschonden uit de tweede etappe van Parijs-Nice gekomen. In de laatste rechte lijn in Dun-le-Palestel was de leider in het algemeen klassement betrokken bij een valpartij. Desondanks wist hij de finish te bereiken.

“Het is nooit leuk om te vallen”, liet Laporte na afloop van de 190 kilometer lange etappe weten. “Een renner ging voor me onderuit en daardoor ging ik neer. We zien wel hoe het gaat, maar ik kreeg een harde klap op mijn bil en knie. Het is niets ernstigs, maar je voelt je nooit goed na een crash. We zien wel hoe het zich ontwikkelt.”

Volgens de Franse finisseur werd er hard gekoerst op weg naar Dun-le-Palestel. “Veel ploegen wilden er vandaag een harde koers van maken en dat is ze gelukt. We probeerden ons uiterste best te doen. De wind kwam van rechts, we waren aan het dringen aan de linkerkant om Wout van Aert op het wiel van Mads Pedersen te proberen te krijgen.”

“Het was een lastige situatie en Wout moest al een inspanning leveren, dus hij kon er niet langs”, blikte Laporte terug op de sprint. Uiteindelijk reed zijn ploegmaat Van Aert naar de derde plek.