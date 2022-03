Christophe Laporte: “Ik probeerde de mannen van Quick-Step te verrassen”

Christophe Laporte gaat ook na de tweede dag van Parijs-Nice aan de leiding. De Fransman kwam als derde over de streep in Orléans. Laporte probeerde in de finale zijn ploegmaat Wout van Aert naar de zege te piloteren, maar er bleek weinig te doen aan Fabio Jakobsen.

Laporte keek na de finish nog even terug op een felbetwiste en daardoor chaotische waaierrit. “Het was een prachtige dag, maar ik heb niet echt de tijd gehad om ook van de gele leiderstrui te genieten. Er was veel stress en dan is het moeilijk om er bij stil te staan. Het was gelukkig wel weer opnieuw een geweldige dag voor de ploeg. Dat is waarvoor ik ben gekomen, om de ploeg in dit soort etappes bij te staan.”

“Het belangrijkste was om Primož Roglič (de klassementskopman van Jumbo-Visma, red.) in een goede positie te houden. In de finale probeerden we ook nog de etappe te winnen met Wout. We hadden wel door dat Quick-Step Alpha Vinyl in het voordeel was. Ik probeerde dan ook op de verrassing te spelen met nog 400 meter te gaan. Het was de juiste move, maar Jakobsen was gewoon de snelste. Dat ik de gele trui nog in mijn bezit heb, is een bonus.”

Laporte zal dinsdag dus nog een dag rondfietsen in de gele leiderstrui. De derde etappe, van Vierzon naar Dun-le-Palestel, voert over geaccidenteerde wegen. In de finale staan er nog enkele korte klimmetjes op het menu en bovendien loopt de laatste kilometer ook geniepig omhoog.