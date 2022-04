Christophe Laporte en Tiesj Benoot: “Nog altijd kansen zonder Van Aert”

Christophe Laporte en Tiesj Benoot zeiden bij het startinterview voor de Ronde van Vlaanderen hetzelfde: “De afwezigheid van Wout van Aert verandert veel voor ons, maar we hebben nog altijd kansen voor de overwinning vandaag”, aldus de renners van Jumbo-Visma.

Christophe Laporte benadrukte wel nog eens wat de afwezigheid van hun kopman betekent. “Het is natuurlijk veel beter om met hem te koersen dan zonder hem, hij was echt goed. Maar oke, we hebben nog steeds een goede ploeg aan de start hier vandaag. We zullen er het maximum uithalen.”

“Of ik nu meer of minder kansen heb zonder Wout? Minder, denk ik. Als hij wel mee in koers zit kijken de andere renners meer naar hem, waardoor ik dan weer meer kansen krijg om te winnen”, aldus Laporte.

Benoot: “Christophe heeft bewezen dat hij de Ronde kan winnen”

Tiesj Benoot kwam enthousiast naar het startinterview gereden. “Dit is zeer bijzonder hier bij de start, na twee jaar zonder publiek is dit echt genieten”, zei hij voor de volle Grote Markt in Antwerpen. Natuurlijk kreeg ook hij de vraag gesteld wat de afwezigheid van Wout van Aert betekent. “We hebben ook kansen zonder hem, he tis nog altijd de sterkste ploeg waarmee ik ooit aan de start stond in de Ronde. We hebben meerdere ijzers in het vuur vandaag, Christophe (Laporte, red.) heeft bewezen dat hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen met zijn prestaties vorige weken.”

“Mijn eigen conditie is zeker goed. Winnen, waarom ook niet? Ik wil vandaag niet te vroeg in beeld zijn, vooral op het einde zal je mij zien. De ploeg moet vandaag iets minder verantwoordelijkheid nemen, al moeten we onze manier van koersen niet te veel laten vallen. Maar de druk ligt vandaag toch echt bij de andere ploegen”, aldus de nummer twee van Dwars door Vlaanderen van woensdag.