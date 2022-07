Christophe Laporte: “Dankzij Jumbo-Visma is mijn zelfvertrouwen groter dan ooit”

Interview

Met koersvernuft van de bovenste plank reed Christophe Laporte vrijdagmiddag in Cahors naar zijn eerste en o zo felbegeerde ritzege in de Tour de France ooit. De 29-jarige Fransman rijdt dit jaar voor het eerst in buitenlandse dienst en dat bevalt hem uitstekend. “Bij Jumbo-Visma heb ik me in en naast de koers in de eerste maanden op alle vlakken ontwikkeld”, vertelt Laporte in de persconferentie na zijn ritzege.

Dat het de mooiste dag in zijn carrière was, stak hij van wal. “Ik zou ‘ja’ willen zeggen, maar ik vergeet ook niet mijn ritzege in Parijs-Nice eerder dit jaar. Het is moeilijk om tussen die twee zeges te kiezen. Maar de Tour blijft de Tour, dus deze overwinning is wel de mooiste dag van mijn carrière. Veel Franse fans zullen ook uitgekeken hebben naar de eerste Franse zege van deze Tour. Ik ben dan ook erg blij dat dit mij gelukt is. Zeker zo op het einde van de Tour. Als dat mensen verheugt, dan maakt dat mij ook gelukkig”, vertelde hij in het Frans.

Laporte is zich bewust van het aandeel dat Jumbo-Visma in zijn ritzege heeft. “Mijn transfer naar deze ploeg heeft 100% bijgedragen aan deze overwinning”, stelt de sterke sprinter. “We werken veel voorafgaand aan wedstrijden. We hebben ons twee maanden lang op hoogte voorbereid op de Tour, inclusief een week Critérium du Dauphiné. Ik ben slechts een paar dagen thuis geweest. Er is veel veranderd in mijn voorbereiding in vergelijking met Cofidis. Denk aan voeding, materiaal en de uitstekende kwaliteiten van al onze renners.”

“Jumbo-Visma is op dit de standaard voor wielerteams over heel de wereld”, meent Laporte. “Dankzij hen heb ik zoveel zelfvertrouwen in mezelf, zoiets heb ik nooit eerder ervaren. Daardoor kon ik de ritzege behalen. In de briefing voorafgaand aan de etappe was het duidelijk. Er was één opdracht: Jonas Vingegaard veilig naar de laatste drie kilometer brengen, omdat het een nerveuze rit kon zijn. Dat viel gelukkig mee. We mochten alleen sprinten als Jonas veilig was. Op vijf kilometer van de meet kwam Wout van Aert langs.”

‘Wout stuurt je over je limieten’

De groenetruidrager was vervolgens klip en klaar voor de Fransman. “Hij zei: ‘Het is voor jou vandaag. Ik zorg voor Jonas en jij focust je op de sprint’. Met drie kilometer te gaan hoorde ik in het oortje ook dat ik groen licht had om voor de zege te gaan. Dit is een wonderlijke zege en daar ben ik erg blij mee. Ik denk dat het mogelijk is om zes of zeven zeges mee te nemen naar huis. Wout is zeer gemotiveerd voor de tijdrit, maar Jonas kan ook winnen. En Wout won vorig jaar al op de Champs-Élysées. Als-ie dat weer kan, zal-ie dat weer doen.”

Als dat lukt, wint Jumbo-Visma zeven van de 21 ritten en pakt het geel, groen en de bollentrui mee. Of er weleens teams langskomen die vragen of zij mogen winnen. “Van die vraag moet ik echt lachen. We werken heel hard om te winnen. Je wint nooit te veel. Wij proberen het maximale eruit te halen. Alleen Wout kan al heel veel verschillende ritten winnen. Met Jonas hebben we een van de beste klimmers ter wereld in de ploeg. Ikzelf zou ook nooit langs een ander team gaan met de vraag of wij ook eens zouden mogen winnen.”

Laporte kijkt binnen zijn team met grote ogen op tegen Van Aert. “Hij is een ware kampioen. Wout investeert veel in de ploeg en ook voor mij persoonlijk maakt hij veel tijd vrij. Wout is altijd gemotiveerd. Hij neemt daar altijd het voortouw in en dat werkt door op de rest van de groep. Ik vind hem de beste coureur van de wereld. Met hem kunnen we er alleen maar voor blijven gaan. Wout is iemand die je over je limieten laat gaan. Hij is een echte leider.”

Zeeman en Van Hooydonck

Een Fransman in een Nederlands team zie je niet veel. Maar volgens Nathan Van Hooydonck past Laporte zich snel aan. “Christophe is echt een heel goede gast”, vertelt de Belg aan WielerFlits. “Hij staat open voor alles. Hij heeft heel veel bijgeleerd bij ons, net zoals ik, toen ik nieuw binnenkwam. Christophe praat ook heel goed Engels, wat ook heel speciaal is voor een Fransman”, lacht hij. “Dat zorgt er ook voor dat hij echt goed binnen het team past. En die finale… Hij heeft zo’n enorme kick. Christophe weet soms niet eens hoe sterk hij zelf is.”

Het valt deze Tour op dat Jumbo-Visma als collectief enorm sterk is. Het Nederlandse WorldTeam laat maar weinig kruimels over. “Hoe dat kan? Je kunt er geen percentage op plakken, maar als je als ploeg in een flow zit, ga je er harder van fietsen. Je weet bij iedere inspanning die je doet, dat dat het verschil maakt tussen winnen of verliezen. Als je echt kapot zit, probeer je nog net even een tandje bij te steken. Dat resulteerde vrijdag misschien in de ritzege voor Christophe en op Hautacam in een overwinning voor Jonas Vingegaard.”

Merijn Zeeman prijst ook de klasse van Laporte. “Hij rook zijn kans en hij is een echte winnaar”, zegt hij voor onze camera. “Heel indrukwekkend hoe Christophe zijn laatste kilometer aanpakt. Hij is echt een luipaard, zo kwam het op mij over. Iedereen weet dat elke renner boven zichzelf begint uit te stijgen, als er eenmaal spirit in de groep zit. Dat is ook wat Christophe in Cahors liet zien. Een prachtige zege, want hij heeft zich drie weken lang fantastisch ingezet voor het team. Het is altijd geweldig als een helper een koers wint. Daar geniet iedereen altijd ontzettend van en ik denk ook dat je dat goed hebt kunnen zien.”