Christoph Roodhooft: “We zien kansen in de eerste Tourweek”

Christoph Roodhooft, samen met broer Philip architect van Alpecin-Fenix, kijkt nu al uit naar de Tour de France van 2022. Donderdag werd in hartje Parijs het parcours gepresenteerd voor de komende editie van ‘La Grande Boucle’. “Net als de Tour van dit jaar krijgen we wat mij betreft een hele mooie eerste week”, aldus Roodhooft.

De 109de editie van de Tour de France gaat zoals we al langer weten van start in de Deense hoofdstad Kopenhagen, waar het peloton drie dagen blijft. In de eerste week komen de klassiekerrenners aan hun trekken, met een kasseienetappe naar Arenberg, een heuvelrit naar Longwy en enkele potentiële waaieretappes in Denemarken en Noord-Frankrijk. Het lijkt zo op het eerste gezicht een ideale week voor Alpecin-Fenix.

Rittenkapers

“Een hele mooie eerste week met onder andere een passage door België. Ook de passage in Denemarken met mogelijke waaierritten biedt mogelijkheden voor ons”, begint Roodhooft zijn verhaal. “Starten in Binche is mooi en een kasseienrit is voor ons eveneens een mooi gegeven. We zijn niet bezig met een algemeen klassement, maar zien net als de afgelopen Tour wel kansen in de eerste week. Daarin gaan we proberen ons ding te doen.”

“De strijd voor geel zal anders zijn door de tijdrit in Denemarken, maar de ritten die volgen zullen volgens mij nog voldoende attractief zijn om eventueel nog een tegenzet te doen”, is Roodhooft van mening. Dit jaar trok Alpecin-Fenix met zijn drie kopmannen, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen, naar de Ronde van Frankrijk. Zeker is dat Van der Poel ook in 2022 zal deelnemen aan de Tour, dit keer ook met de intentie om de ronde uit te rijden.