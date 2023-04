Christoph Roodhooft: “Dit is de beste Mathieu van der Poel, laten we ervan genieten”

Interview

Mathieu van der Poel noemde zijn prestatie na afloop van de Ronde van Vlaanderen 2023 ‘misschien wel zijn beste van al zijn vijf edities’. Wellicht een gekke uitspraak voor iemand die al twee keer won, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Vlaamse Hoogmis zondag de waarheid wist bloot te leggen. “Er valt ons denk ik niets te verwijten, ik kan niet anders dan tevreden zijn”, vertelt Christoph Roodhooft aan WielerFlits.

De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck moest in Oudenaarde alleen een ontketende Tadej Pogačar voor zich dulden. “Ik denk dat dit een hartstikke mooi resultaat is”, zegt Roodhooft. “Ja goed, het is misschien niet waarvoor we kwamen. Maar er zijn nog wel een aantal ploegen gekomen om te winnen. Wij hebben uiteindelijk niet heel veel fout gedaan, denk ik. Alleen in de beginfase hebben we de situatie een beetje moeten rechtzetten, maar Mathieu heeft daar volgens mij niet heel veel last van gehad.”

“Vervolgens hebben we de koers goed gebruikt om op de posities te komen waar we wilden zijn”, gaat de ploegleider verder. “Daarna is Mathieu op een sterkere Pogačar gebotst. Of we niet iemand bij die groep van elf hadden gewild? Ja, dat wel. Michael Gogl is iemand die dat kan, maar die kwam terug uit ziekte. Søren Kragh Andersen is afgelopen week nog ziek geweest. Bij ons lopen we niet zo dik in coureurs die daar nog kunnen zitten. De jongens die daar kúnnen zitten, waren niet helemaal 100%.”

Gianni Vermeersch ging wel mee in een eerste groepje dat ging lopen, net voordat die elf met onder meer Stefan Küng, Matteo Trentin en Mads Pedersen vertrokken. “Ik vermoed dat Gianni net niet met hen mee kon. Hij was wel goed, maar hij kon niet in die groep anticiperen. Maar er valt niets te verwijten, denk ik. Zo simpel is het niet. Ik kan niet ontevreden zijn en Mathieu mag niet ontgoocheld zijn over zijn wedstrijd. Hij is een sterkere renner tegengekomen.”

Toewerken naar Roubaix

Van der Poel zelf zei voor de Ronde van Vlaanderen dat hij in zijn trainingen iets meer gewicht richting Parijs-Roubaix had ingebouwd. “Ik denk dat Mathieu misschien wel in zijn beste conditie ooit is, al is dat misschien moeilijk om te zeggen. Hij zit alleszins in een topperiode van zijn loopbaan, qua conditioneel en potentieel. Maar Roubaix is een totaal andere wedstrijd, hè. Dat is niet te vergelijken. We moeten tevreden zijn met zijn conditie. Laten we daar ook met z’n allen van genieten.”

Roodhooft ontfermt zich binnen Alpecin-Deceuninck veel over Van der Poel, die ondanks een paar flinke tegenslagen in 2022 (zijn rugproblemen en de WK-deceptie) misschien wel beter dan ooit is. Mentaal lijkt MVDP ook sterker dan ooit. “Hij is in de eerste plaats een winnaar. Mathieu geeft nooit af. Hij wil altijd terugkomen. De afgelopen maanden en jaren heeft hij enorm hard gewerkt. Ik denk dat hij zich momenteel ook bijzonder goed in zijn vel voelt en blij is met zijn vak als wielrenner. Dat is het voornaamste.”