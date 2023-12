dinsdag 12 december 2023 om 16:44

Christian Prudhomme hoopt op Remco Evenepoel in Parijs-Nice: “Een korte versie van de Tour”

Het parcours van de 82ste editie van Parijs-Nice werd eerder vandaag uit de doeken gedaan. De Koers naar de zon begint volgend jaar in het departement Yvelines, kent twee aankomsten bergop en een ploegentijdrit. De organisatie hoopt in deze ‘mini-Tour de France’ Remco Evenepoel te mogen verwelkomen.

Christian Prudhomme, die we natuurlijk vooral kennen als baas van de Tour de France, keek na de presentatie alvast vooruit naar de komende editie van Parijs-Nice. “Het belooft een verkorte versie van de Tour de France in acht dagen te worden”, citeert Het Nieuwsblad. “Nog meer dan normaal omdat de Tour in Nice zal finishen door de Olympische Spelen.”

Organisatie ASO kan momenteel nog niks zeggen over het deelnemersveld, maar Prudhomme hoopt dat Remco Evenepoel aan de start zal verschijnen van de voorjaarskoers. “Het is te vroeg om daarover iets te zeggen, maar we maken ons geen zorgen over de kwaliteit van het deelnemersveld. Ik denk dat we echt op Remco mogen hopen”, klinkt het.

De 82ste editie van Parijs-Nice duurt van 3 tot en met 10 maart 2024 en begint met een heuvelachtige rit van 157,7 kilometer naar Les Mureaux. Het is vooral uitkijken naar rit drie (een atypische ploegentijdrit in Auxerre), etappe vier (met finish op Mont Brouilly), de koninginnenrit naar de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%) en de traditionele slotetappe van en naar Nice.

Seizoen met ‘weinig wedstrijden’

Eerder zinspeelde hij er alleen nog op, maar inmiddels heeft hij het zelf ook hardop uitgesproken: Remco Evenepoel gaat in 2024 naar de Tour de France. De Belg mikt op een top-vijfplaats in het algemeen klassement. Hij liet ook weten komend seizoen ‘weinig wedstrijden’ te zullen rijden. Het Nieuwsblad meldde eerder dat Evenepoel zijn seizoen zal starten in de Volta ao Algarve. Zelf wil de 23-jarige renner nog niet verklappen waar hij herbegint.