Christian Prudhomme bevestigt terugkeer Tour de France voor vrouwen

UCI-voorzitter kondigde een terugkeer van de Tour de France voor vrouwen vorig jaar al aan. Nu heeft ook ASO-preses Christian Prudhomme bevestigd dat de wedstrijd vanaf 2022 op de internationale wielerkalender zal staan.

Hoewel Prudhomme nog niets kon zeggen over de data, de lengte en het parcours van de Tour Féminin kon hij zeggen dat de wedstrijd niet gelijktijdig met, maar na de Tour de France voor mannen zal worden gehouden. “De Tour de France voor vrouwen gaat volgend jaar plaatsvinden, dat is zeker. Zonder corona en de Olympische Spelen in Tokio was het dit jaar al gebeurd.”

Van 1984 tot en met 1989 organiseerde de Société du Tour de France ook al een Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Tourorganisatie trok daarna de handen van het evenement, waarna de Tour de la CEE féminin en de Tour Cycliste Féminin het stokje overnamen. Natuurlijke opvolgers, maar voor Prudhomme was de editie van 1989 de voorlopig laatste uitgave. “De uitdaging is nu om een koers te creëren die over honderd jaar nog steeds bestaat.”

Tand des tijds doorstaan

“We willen een koers creëren die de tand des tijds kan doorstaan”, zegt Prudhomme. “Momenteel is het nog zo dat alle vrouwenkoersen die we organiseren ons geld kosten. En toch organiseren we de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, La Course en Parijs-Roubaix. Als de wedstrijd winstgevend is, is het mooi. Maar als de koers verliesgevend is, zal de wedstrijd eindigen zoals de Tour de jaren tachtig.”

De herintroductie van de Tour de France voor vrouwen betekent overigens niet het einde voor La Course. Aan Cyclingnews liet een vertegenwoordiger van ASO weten dat het de bedoeling is om de eendagswedstrijd ook in de toekomst te blijven organiseren.