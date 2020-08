UCI-voorzitter Lappartient: “In 2022 een Tour voor vrouwen”

UCI-voorzitter David Lappartient heeft bevestigd dat Tour de France-organisator ASO in 2022 een rittenwedstrijd voor vrouwen gaat organiseren. “Of deze koers ook de naam Tour de France krijgt, dat weet ik nog niet”, vertelde Lappartient in een exclusief interview met Raymond Kerckhoffs voor WielerFlits en Nummer 1 Magazine dat we volgende week zullen publiceren.

“Er is me verzekerd dat ASO in 2022 klaar is om dit evenement op de kalender te zetten. Dit is een enorm goede stap in de verdere ontwikkeling van het vrouwenwielrennen”, aldus de Fransman.

Volgens andere bronnen zou deze wedstrijd acht dagen duren en zou de start plaats vinden in Parijs op de dag dat de mannen hun Tour de France op de Champs Elysées afsluiten. “Het vrouwenwielrennen heeft een enorm potentie”, vervolgt Lappartient.

“Daarom heb ik de afgelopen jaren vaak bij ASO benadrukt dat ze meer vrouwenwedstrijden moeten organiseren. De nieuwe kalender voor 2020 bood me de mogelijkheid om Parijs-Roubaix op de kalender te krijgen. Ook ASO begreep dat we na die Corona-break met goed nieuws moesten komen. Uit alle hoeken kwamen er positieve reacties op deze ‘Enfer du Nord’ voor vrouwen.”

Hoewel het wielerjaar 2020 ook in het teken van de coronacrises staat zet het vrouwenwielrennen toch weer enorme stappen. “Naast de Tour voor vrouwen en Parijs-Roubaix was er nog meer goed nieuws. Met SD Worx stapt er een grote sponsor in een ploeg. KPMG heeft zich verbonden aan de vrouwenwedstrijden van Flanders Classics. Dat Jumbo-Visma volgend jaar met een vrouwenploeg verschijnt, is eveneens fantastisch nieuws. Ik ben er zeker van dat dit net als bij de mannen een goed gestructureerde topploeg gaat worden.”