Chris Hamilton tot eind 2023 bij Team DSM

Team DSM gaat langer door met Chris Hamilton. De Australiër heeft zijn contract met de formatie van Iwan Spekenbrink namelijk verlengd tot eind 2023. Dit maakte de ploeg bekend in een communiqué.

De 26-jarige Hamilton was tijdens de afgelopen Giro d’Italia van waarde voor Romain Bardet. Daarnaast wist hij bijna de twaalfde etappe naar Bagno di Romagna te winnen. Hij moest enkel de duimen leggen voor Andrea Vendrame. Hamilton blijft op zoek naar zijn eerste profzege, maar DSM, de ploeg waar hij al sinds 2017 rijdt, heeft genoeg van hem gezien om langer met hem door te willen gaan.

“Chris voegt zowel op als naast de fiets waarde toe aan het team en we hebben er vertrouwen in dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt”, zegt Team DSM-coach Rudi Kemna in het perspraatje. “Hij is een fantastische teamplayer die zich committeert aan onze doelen. Het is prettig om met hem samen te werken en daarnaast zorgt hij voor leuke sfeer in een groep.”

Hamilton zal de komende jaren vaak worden ingezet als knecht, maar hij zal soms ook zijn eigen kansen mogen gaan. Hij is zelf alvast zeer tevreden met zijn nieuwe verbintenis. “Het was een eenvoudig besluit om bij te tekenen. De afgelopen vierenhalf jaar waren geweldig en de support is hier altijd goed geweest. Het is een zeer ambitieuze, maar ook een prettige omgeving waar ik goed in kan werken. Ik kijk uit naar de volgende twee seizoenen met het team.”