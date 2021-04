Chris Hamilton stapt uit voorzorg uit Ronde van Romandië

Chris Hamilton moest donderdag opgeven in de Ronde van Romandië. De 25-jarige Australiër van Team DSM had last van spierpijn en besloot geen risico te nemen met het oog op de Giro d’Italia.

Opvallend: Hamilton was aanvankelijk mee in de vroege vlucht. De vroege ontsnapping bestond verder nog uit Hermann Pernsteiner, Davide Villella, Rein Taaramaë, de jarige Antwan Tolhoek en Jonathan Caicedo. De vluchters werden echter op tijd ingerekend en Hamilton besloot niet veel later om in de remmen te knijpen.

De coureur van Team DSM had tijdens de etappe last van ‘ongebruikelijke spierpijn’ in een van zijn benen, zo laat hij vandaag weten via Twitter. Na overleg met de ploegleiding besloot Hamilton uit de ronde te stappen, aangezien zijn focus ligt op de Giro d’Italia. Die laatste ronde gaat op zaterdag 8 mei van start in Turijn.

“Het is beter om nu niet te pushen en naar huis te gaan voor wat extra rustdagen”, aldus Hamilton, die vorig jaar ook al mocht deelnemen aan de Giro. Hij werd toen 29ste in het eindklassement. Team DSM rekent in de komende Ronde van Italië met name op Jai Hindley en Romain Bardet.