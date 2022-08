Chris Froome ziet af in Vuelta: “Zware eerste week”

Chris Froome beleeft tot nu toe geen aangename Vuelta a España. De renner van Israel-Premier Tech moest in quasi elke etappe de rol lossen als het tempo de lucht in ging. Froome moest in de Tour de France nog opgeven vanwege een coronabesmetting en is daar nog niet helemaal van hersteld. “Covid is geen grapje”.

“Het was een zware eerste week. Covid is geen grapje”, liet Froome weten op zijn sociale media. De 37-jarige renner staat bij de laatste twintigtal renners in het algemeen klassement, op meer dan een uur van rodetruidrager Remco Evenepoel.

Dit weekend staan er nog twee zware etappes op het menu in de Ronde van Spanje. “Heel veel beklimmingen om naar uit te kijken”, grapte Froome nog. Zaterdag staan er maar liefst zes gecategoriseerde beklimmingen op het programma. Aan het einde van de etappe wacht de lange en steile Colláu Fancuaya (10,3 km aan 7,9%).

Rough first week 🥴 Covid is no joke 😮‍💨 Lots of climbing to look forward to today 😬 #lavuelta22 📸 @noaarnon pic.twitter.com/IP6NBCnlUn — Chris Froome (@chrisfroome) August 27, 2022