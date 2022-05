Chris Froome wil dit jaar Tour en Vuelta combineren

Chris Froome wil dit jaar deelnemen aan twee grote rondes. Dat heeft de Brit laten weten aan Velonews. De renner van Israel-Premier Tech hoopt deze zomer de Tourselectie te halen, om dan in het najaar ook nog mee te doen aan de Vuelta a España.

Velonews sprak met Froome op de slotdag van de Ronde van Romandië. De viervoudige Tourwinnaar is op zijn 36ste nog altijd bijzonder ambitieus. Froome hoopt er over goed twee maanden bij te zijn, als in Kopenhagen de 109e editie van de Tour de France van start gaat. “Dat is mijn grote doel, om straks in de best mogelijke vorm aan de start te verschijnen van de Tour. Ik zal nog wel aardig wat stappen moeten zetten.”

Na de Tour is Froome overigens niet van plan om gas terug te nemen, aangezien de grote ronde-winnaar van weleer ook graag wil deelnemen aan de Vuelta. “Als je naar mijn eerdere seizoenen kijkt, zie je dat ik richting de Tour altijd tijd nodig had om naar mijn topvorm te groeien. Ik was dan vervolgens in staat om mijn vormpeil vast te houden met het oog op de Vuelta. Ik hoop dat nu ook weer te doen, al zal het afhangen van het verdere verloop van het seizoen.”

Froome boekt naar eigen zeggen nog altijd progressie, bijna drie jaar na zijn zware valpartij in het Critérium du Dauphiné. “Met de benen gaat het de goede kant op. Maar belangrijker is dat we merken dat er progressie is. En de laatste maand kan ik zeggen dat ik het gevoel heb een stap te hebben gezet. En dat is iets waar ik op kan bouwen. Er zijn een hoop hindernissen overwonnen. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam anders reageert dan vorig jaar”, vertelde hij in de Tour of the Alps nog aan WielerFlits.