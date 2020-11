Chris Froome viert Vuelta-zege 2011 tijdens afscheid bij INEOS Grenadiers

Chris Froome is voor aanvang van de slotrit in de Vuelta a España 2020 gehuldigd als winnaar van de Vuelta a España van negen jaar geleden. Vorig jaar werd de Brit aangewezen als eindwinnaar, omdat Juan José Cobo vanwege dopinggebruik zijn zege kwijtraakte.

Op het moment dat Froome hoorde dat hij de Vuelta van 2011 had gewonnen, lag hij in het ziekenhuis na zijn zware val van vorig jaar. Daardoor kon hij de bokaal die bij de eindzege hoorde tot op heden nooit in ontvangst nemen.

“Bedankt Vuelta, dat jullie mij de kans geven om vandaag mijn zege uit 2011 te vieren. Ik vernam het nieuws toen ik vorig jaar juni op de intensive care lag, toen ik nog niet wist of ik ooit nog in actie kon komen”, schrijft Froome op social media. “Vandaag rijd ik mijn eerste grote ronde uit sinds mijn zware val. Ondanks dat ik niet op het niveau ben dat ik gehoopt had, ben ik trots op de stappen die ik heb gemaakt in mijn weg terug.”

Zeven eindzeges

Nu de Vuelta van negen jaar geleden ook op de erelijst van Froomey staat, heeft hij zeven grote rondes op zijn naam staan. Hij won ook nog vier keer de Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), een keer de Giro d’Italia (2018) en nog een keer de Vuelta van 2017.

De prijsuitreiking van Froome komt op een bijzondere dag, want de slotrit van de Ronde van Spanje 2020 is namelijk zijn laatste koers in het tenue van INEOS Grenadiers. Na elf jaar verruilt hij de Britse sterrenformatie voor Israel Start-Up Nation.

Today I will complete my first Grand Tour since that crash and although it was not at the level I had hoped & worked for, I’m proud to have completed this step on my journey back to where I want to be. Muchas Gracias 🙏 🇪🇸

— Chris Froome (@chrisfroome) November 8, 2020