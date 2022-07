Chris Froome verbaast met derde plaats: “Ik kom van heel ver”

Video

Chris Froome heeft in de koninginnenrit van de Tour de France zich in de kijker gereden. De Brit sprong naar de vlucht van de dag en legde uiteindelijk beslag op de derde plaats na een sterke beklimming van de Alpe d’Huez. “Ik probeer nog steeds om mijn vorm van weleer terug te krijgen.”

“Ik kan heel blij zijn met hoe ik gereden heb vandaag. Het is heel speciaal om in de vlucht van de dag te zitten. Daar komt ook nog eens bij dat mijn vrouw en kinderen hier zijn, het is dus echt een speciale dag voor mij”, vertelde de meervoudige ex-winnaar van de Tour na afloop aan onder meer WielerFlits.

Dat Froome hier aan de start van de Ronde van Frankrijk was al enigszins een verrassing, na zijn lastige jaren sinds zijn zware val. “Ik kom van heel ver. Het is bouwen aan de weg, proberen terug in de vorm te hebben die ik vroeger had”, aldus een strijdvaardige Froome. “Ik wil mijn ploeg bedanken om altijd in mij te geloven en mij deze kans te geven.”

“Ik heb helemaal geen spijt na de etappe van vandaag. Ik had echt niks meer in mij op het einde. Pidcock en Meintjes waren duidelijk de sterkste klimmers van de vluchters, chapeau aan hen!”