Chris Froome: “Vandaag staat in het teken van overleven”

Chris Froome zal, ondanks flink wat zwellingen en kneuzingen, over enkele uren weer een rugnummer opspelden voor de tweede etappe naar Mûr-de-Bretagne. De ervaren Brit van Israel Start-Up Nation keek deze ochtend terug op een veelbewogen dag.

Froome was zaterdag in de openingsetappe van de Tour de France een van de slachtoffers van een massale valpartij, enkele kilometers voor de slotklim in finishplaats Landerneau. De Brit leek niet meer op de fiets te stappen, maar was uiteindelijk nog in staat om de eindstreep te bereiken. Froome werd al vrij snel na de finish afgevoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

“Het was echt een knotsgekke etappe. Een renner raakte een achterwiel en daarna was het echt een slagveld. Vijftig tot zestig renners gingen tegen de grond. Ik kon geen kant op. Ik probeerde nog zo hard mogelijk te remmen, maar reed vol in op de gevallen jongens. Ik kwam vervolgens vrij hard op de linkerzijde van mijn lichaam terecht”, legt Froome uit.

Hele avond in het ziekenhuis

“Het was een flinke klap op mijn linkerbeen en borst. Ik ben na de finish naar het ziekenhuis gegaan voor scans. Ik heb daar de hele avond gezeten en was pas om een uur ’s nachts terug in het hotel. Gelukkig zijn er geen breuken geconstateerd. Ik heb wel veel zwellingen en kneuzingen en voel me nu behoorlijk beurs.”

De viervoudige Tourwinnaar hoopt vandaag vooral de finish te bereiken van de tweede etappe over Bretons grondgebied. “Ik probeer vandaag gewoon door te komen en te overleven, in de hoop dat ik me dan de komende dagen beter zal voelen.”