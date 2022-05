Chris Froome toont zich in Mercan’Tour Classic: “Weer een stap dichter bij mijn oude zelf”

Chris Froome was een opvallende aanwezige in de elitegroep die in de Mercan’Tour Classic aan de voet van de slotklim begon. Terwijl onder meer Ion Izagirre en Warren Barguil op een eerdere klim al hadden moeten lossen, zat de viervoudige Tour de France-winnaar er nog bij. Uiteindelijk zag hij zijn ploegmaats Jakob Fuglsang en Michael Woods eerste en tweede eindigen.

“Het was een superdag voor de ploeg. We hadden ons niet meer kunnen wensen”, zei de Britse routinier naderhand. “We wilden de koers hard maken, vooral op de laatste drie beklimmingen. Het is mooi dat de ploeg zo terug kan boksen, want we hadden door ziektegevallen een lastige seizoensstart. De jongens zijn nu weer in orde en kunnen resultaten op het scorebord zetten.”

Over zijn eigen optreden vertelde Froome: “Ik heb de laatste paar maanden progressie geboekt en ik kom net terug van een trainingskamp. De benen voelen goed. Het volgende is het Critérium du Dauphiné (5-16 juni). Ik bekijk het allemaal per week. Ik probeer weer mijn oude zelf te worden. Ik ben er nog niet, maar ik ben er wel weer een stap dichterbij.”

🚨 Christopher Froome just set on Col de la Couillole his best climbing performance in a bike race since Alto del Cordal, 2020 Vuelta a Espana. Let's see if on the final climb to Valberg he can set his best one since the terrible crash in Dauphine. #mercantourclassic pic.twitter.com/c8UrpBBZZF — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 31, 2022