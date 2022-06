Chris Froome rijdt Mont Ventoux Challenge na Dauphiné in jacht op Tourselectie

Chris Froome voegt de Mont Ventoux Challenge toe aan zijn programma. De Brit gaat zondag eerst van start in het Critérium du Dauphiné, maar zal twee dagen na het einde van die etappekoers de eendaagse in de Provence rijden. Op basis van zijn prestaties in juni zal beslist worden of Froome een plekje in de Tourselectie van Israel-Premier Tech krijgt.

Er zijn nog twee plekken vrij in de Tourploeg van het Israelische team, vertelt ploegleider Rik Verbrugghe in gesprek met La Dernière Heure. Na zijn elfde plaats in de Mercan’Tour Classic, zijn beste uitslag in drie jaar, lijken de kansen gestegen dat een van de plekken naar Froome gaat. “Het hangt allemaal af van de Dauphiné en hoe hij het voor de rest doet in juni. Hij zal de Mont Ventoux wedstrijd doen na de Dauphiné”, doelt Verbrugghe op de Mont Ventoux Challenge, die dinsdag 14 juni verreden wordt.

Ondertussen zal Israel-Premier Tech ook actief zijn in de Ronde van Zwitserland (12-19 juni). “Zwitserland is onze prioriteit en met Fuglsang gaan we voor het podium of de eindzege. Hij krijgt de steun van het team”, aldus Verbrugghe, die Fuglsang onlangs de eerdergenoemde Mercan’Tour Classic zag winnen. “Maar we gaan ook naar de Dauphiné met een Chris Froome die snel beter wordt. Ik ben ongeduldig om te zien hoe hij het in die wedstrijd doet.”

Het is moeilijk te zeggen wat Froome in de Dauphiné kan, volgens Verbrugghe. “Hij komt sterk terug, maar de Dauphiné gaat laten zien wat hij momenteel echt kan op het hoogste niveau. In training gaat zijn data de goede kant op. Maar nu moeten we zien hoe hij het doet in een koers. Maar de tekenen zijn goed”, zegt Verbrugghe. De Belg bevestigt dat Froome meedoet aan de Tour, als gedacht wordt dat hij in staat is om een rit te winnen. “Dat zou fantastisch zijn.”