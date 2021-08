Chris Froome niet in de Vuelta a España

Chris Froome verschijnt door gezondheidsproblemen niet aan de start van de Vuelta a España. In plaats daarvan richt de Brit van Israel Start-Up Nation zich op een aantal korte etappekoersen en eendagswedstrijden. Dat meldt Cyclingnews.

Aanvankelijk was er sprake van dat Froome in actie zou komen in de Vuelta a España, de ronde die hij twee keer wist te winnen in zijn carrière. Zo wilde hij zich voorbereiden op het volgende seizoen en zijn vorm verder aanscherpen. Zijn gewijzigde wedstrijdprogramma moet nog worden aangekondigd, maar Cyclingnews heeft begrepen dat de Brit onder meer de Deutschland Tour en de Ronde van Lombardije gaat rijden.

Darmproblemen

Dat Froome de Vuelta links laat liggen, heeft ermee te maken dat hij sinds de Tour de France niet meer volledig kon trainen. De 36-jarige renner kampte namelijk met gezondheidsproblemen en hij onderging verschillende onderzoeken om de oorzaak van de problemen vast te stellen. Inmiddels zijn de problemen, gerelateerd aan zijn darmen, opgelost en is hij weer aan het trainen. Aangezien de Vuelta al over tien dagen begint, is besloten om de koers over te slaan.

“Ik voel mij steeds meer mezelf, en wil niet aan een nieuwe grote ronde beginnen zonder dat ik er helemaal klaar voor ben. Nu de problemen waar ik dit jaar mee te maken had zijn opgelost, kijk ik uit naar de rest van het seizoen”, vertelde Froome aan Cyclingnews. Behalve de Deutschland Tour (26-29/8) en de Ronde van Lombardije (9/10) doet hij ook de Ronde van Slowakije (15-19/9), de Ronde van Sicilië (28/9-1/10) en de Coppa Agostoni (11/10).