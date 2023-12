vrijdag 15 december 2023 om 17:32

Chris Froome na harde uitspraken Sylvan Adams: “Er is geen probleem tussen ons, onze band is juist erg nauw”

Chris Froome geeft aan dat er geen problemen is tussen Sylvan Adams, de grote baas van Israel-Premier Tech, en hem. Adams had onlangs nog flink uitgehaald naar Froome in de pers nadat de Brit kritiek had geuit over zijn fietspositie, maar volgens Froome zijn die uitspraken opgeblazen.

Begin november kwam het vreemde nieuws naar buiten dat Chris Froome jarenlang met een verkeerde fietspositie had rondgereden. De Brit vertelde dat zijn zadel maar liefst drie centimeter verkeerd stond. “Eerst dacht ik dat het de leeftijd was. Maar toen begon ik me vragen te stellen bij mijn positie op de fiets en begon ik te vergelijken”, vertelde Froome aan CyclingNews.

Adams heeft nu gereageerd op het aparte voorval. De ploegbaas is niet mals voor Froome. “Klinkt het logisch dat iemand die zeven grote rondes heeft gewonnen, beweert dat zijn zadelpositie een centimeter afwijkt of wat hij dan ook zegt? Klinkt dat geloofwaardig voor iemand die niet eens op de laatste beklimmingen, maar op een van de eerste beklimmingen wordt gelost?”

‘We zijn heel close’

Froome reageert nu bij La Gazetta dello Sport zelf op de uitspraken van zijn baas. “Ik praat eigenlijk heel veel met Sylvan. Maar ik begrijp de vraag. Het is makkelijk om een verkeerd beeld te krijgen wanneer bepaalde opmerkingen in de media verschijnen. Eerlijk gezegd is veel van wat hij zei buiten proportie in de media gekomen. De realiteit is dat we heel close zijn. Er zijn geen problemen tussen ons.”

Verder heeft Froome het ook over de vele kritiek die hij krijgt over het feit dat hij blijft koersen, ondanks zijn mindere niveau. “Ik kan dat perspectief volledig begrijpen, maar kan ik mijn standpunt uitleggen? Wat ik nu doe, doe ik voor mezelf en niet voor iemand anders. Niet voor de fans, niet voor de journalisten. Ik kijk nooit naar mijn verleden met alle overwinningen.”

Froome: “Ik volg nog steeds mijn dromen”

“Ik heb mijn leven geriskeerd en ik moest opnieuw beginnen met minder dan niets, zelfs opnieuw leren lopen. Ik kreeg een tweede kans en al het andere is een bonus. Ik volg nog steeds mijn dromen en daarom ben ik het team waarin ik zit dankbaar. Ik wil finishen zonder spijt”, aldus Froome.