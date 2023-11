vrijdag 17 november 2023 om 15:57

Grote baas Israel-Premier Tech staalhard voor Chris Froome na zijn uitspraken over verkeerde fietspositie

Sylvan Adams, de grote baas van Israel-Premier Tech, weerlegt de uitspraken van Chris Froome over zijn fietspositie. Die positie was volgens Froome jarenlang verkeerd, waardoor hij naar eigen zeggen niet naar behoren kon presteren. Adams vertelt in de podcast van Radio Cycling dat Froome de waarheid niet spreekt. “Klinkt het geloofwaardig wat hij zegt?”

Begin november kwam het vreemde nieuws naar buiten dat Chris Froome jarenlang met een verkeerde fietspositie had rondgereden. De Brit vertelde dat zijn zadel maar liefst drie centimeter verkeerd stond. “Eerst dacht ik dat het de leeftijd was. Maar toen begon ik me vragen te stellen bij mijn positie op de fiets en begon ik te vergelijken”, vertelde Froome aan CyclingNews.

Adams heeft nu gereageerd op het aparte voorval. De ploegbaas is niet mals voor Froome. “Klinkt het logisch dat iemand die zeven grote rondes heeft gewonnen, beweert dat zijn zadelpositie een centimeter afwijkt of wat hij dan ook zegt? Klinkt dat geloofwaardig voor iemand die niet eens op de laatste beklimmingen, maar op een van de eerste beklimmingen wordt gelost?”

Adams: “Hij moet bewijzen dat hij een relevante kracht is”

“We zijn heel genereus geweest met Chris in termen van hem te helpen, proberen om hem de best mogelijke uitrusting te geven, de best mogelijke omstandigheden…”, vervolgt Adams. “Hij kan praten over zijn fietspositie tot de koeien thuiskomen, dat gaat hem nog steeds geen selectie voor een grote ronde opleveren. Dat gebeurt alleen als hij in staat is om wedstrijden te rijden en te bewijzen dat hij een relevante kracht is. En dan hebben we het niet eens meer over het winnen van grote rondes, maar gewoon over een nuttige ploeggenoot zijn.”

Adams is niet de enige die het verhaal van Froome in twijfel trekt. Dat deed oud-renner Michael Rasmussen ook. “Wat een hoop bullshit van Froome. Elke professionele wielrenner die duizenden uren op de fiets zit, voelt meteen als er zo’n verandering zou zijn. Froome zou op zijn Pinarello van 2015 nog altijd geen top twintig rijden in de Ronde van Rwanda, met zijn huidige niveau”, vertelde de Deen op X.