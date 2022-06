Chris Froome: “Momentum uit de Mercan’Tour Classic doortrekken naar de Dauphiné”

Chris Froome zat er dinsdag opmerkelijk goed bij in de Mercan’Tour Classic. De viervoudig Tour de France-winnaar begon met de beste veertien renners aan de slotklim en bereikte uiteindelijk als elfde de finish. Die goede lijn wil hij deze week doortrekken in het Critérium du Dauphiné.

Voor Froome wordt het alweer zijn tiende deelname aan de Dauphiné. Tussen 2013 en 2016 won hij daar zes etappes en legde hij driemaal beslag op de eindzege. In de editie van 2019 kwam hij daar echter ook zwaar ten val. Bij een val tijdens de verkenning van de tijdrit rond Roanne liep hij verschillende blessures op en daardoor stond hij lang aan de kant. Pas in 2020 keerde hij terug in koers.

De 37-jarige Brit kijkt uit naar de etappekoers die zondag in La Voulte-sur-Rhône begint. “Het is geweldig om terug te zijn in het Critérium du Dauphiné. Ik heb een aantal mooie herinneringen in deze wedstrijd met zes etappezeges en eindzeges in 2013, 2015 en 2016. Spijtig genoeg heb ik ook mijn portie slechte gehad met mijn zware val in 2019. Ik hoop dat dit jaar eindelijk achter me te kunnen laten.”

Froome wil in de Franse ronde voortborduren op de veelbelovende signalen van de afgelopen tijd. “Ik heb de afgelopen twee maanden veel progressie gezien in mijn vorm en ik hoop daarop verder te bouwen om mezelf voor de julimaand in de best mogelijke positie te brengen. Ik had eerder in de week een goede dag in de Mercan’Tour Classic, en ik kijk ernaar uit om dat momentum door te trekken naar de Dauphiné.”

Najagen van etappezeges

Naast Froome gaan ook Simon Clarke, Omer Goldstein, Taj Jones, Guy Niv, James Piccoli en Guy Sagiv namens Israel-Premier Tech van start. De belangrijkste focus van de ploeg zal liggen op het najagen van etappezeges, laat sportdirecteur Steve Bauer weten. “We weten dat er veel werk aan de winkel is, want sommige topteams brengen hun A-selectie voor de Tour de France mee, maar ik ben ervan overtuigd dat onze jongens klaar zijn voor de uitdaging.”

Clarke verzamelde in het huidige seizoen al een aantal mooie resultaten en was deze week in de Giro dell’Appennino nog vierde. “Simon is dit jaar een van onze toppers geweest en hij zal een aantal etappes hebben gemarkeerd die hem goed liggen”, gaat Bauer verder. “Chris voelt zich nu veel beter na zijn lange comeback. Zijn conditie is goed en we zijn blij dat Chris veel beter gaat koersen”, zegt hij tot slot over Froome.