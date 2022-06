Chris Froome mist zwaar slotweekend Critérium du Dauphiné door ziekte

Chris Froome gaat vandaag niet van start in de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné. De viervoudig Tourwinnaar voelde zich de afgelopen twee dagen al niet goed en geeft er nu, op advies van de medische staf van zijn ploeg, de brui aan. “Het team heeft besloten dat het de beste optie is om te rusten en het herstel zo snel mogelijk te beginnen”, schrijft Israel-Premier Tech op zijn sociale media.

Zelf baalt Froome van zijn opgave. “Ik keek erg uit naar de laatste twee etappes, maar ik voel me niet honderd procent. Het is teleurstellend om de ronde voortijdig te verlaten, maar ik heb een goede progressie geboekt en wil mezelf nu niet terugwerpen in dit belangrijke deel van het seizoen”, aldus de Brit, die in juni zijn plekje voor de Tourploeg van Israel-Premier Tech moet zien te verdienen.

Onlangs behaalde Froome een veelbelovende elfde plaats in de Mercan’Tour Classic. In de Dauphiné stond hij tot vandaag 76e, op meer dan elf minuten van klassementsleider Wout van Aert.