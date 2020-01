‘Chris Froome maakt mogelijk rentree in UAE Tour’ dinsdag 21 januari 2020 om 12:15

Het herstel van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome lijkt nu echt de goede kant op te gaan. Mogelijk wordt de UAE Tour de koers waarin hij zijn comeback maakt, schrijft La Gazzetta dello Sport.

De UAE Tour vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 29 februari. De wedstrijd in het Midden-Oosten wordt georganiseerd door RCS, dat ook eigenaar is van de roze sportkrant. Team Ineos laat aan Cyclingnews weten dat de wedstrijd een optie is, maar dat er nog niets is beslist.

Na zijn horrorcrash in het Critérium du Dauphiné heeft Froome nog niet gekoerst. Hij heeft wel weer groen licht gekregen om de trainingsarbeid op te schroeven. “Nu kan ik me echt weer vastbijten in mijn trainingen en ga ik veel kilometers maken om die kracht weer op te bouwen”, zei de Brit onlangs.

Froome is vastberaden om deze zomer weer in topvorm naar Frankrijk af te reizen. “Het enige doel dat ik voor mezelf heb gesteld is de Tour de France. Tot dan wordt het elke week bikkelen, proberen het meest uit elke trainingsstage en wedstrijd te halen. Hopelijk sta ik dan zo goed mogelijk aan de start in Nice. Het vooruitzicht van het gaan voor een vijfde gele trui is enorm voor mij.”