Chris Froome maakt comeback in UAE Tour woensdag 22 januari 2020 om 11:11

Het hing al even in de lucht, maar nu heeft Team Ineos het ook officieel gemaakt: Chris Froome zal in de UAE Tour weer zijn eerste meters maken in het peloton na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné.

De UAE Tour vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 29 februari. Via zijn werkgever laat de viervoudig Tourwinnaar weten blij te zijn dat hij weer aan koersen kan gaan denken. “Ik heb een goed trainingsblok gehad op Gran Canaria en ik kijk uit naar het zetten van de volgende stap in mijn herstel en op mijn oude niveau terug te keren”, zegt Froome in een statement van de ploeg op social media.

Tijdens de verkenning van de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné kwam Froome afgelopen jaar zwaar ten val. Bij de crash brak hij zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en meerdere ribben. Hij kon een streep zetten door de rest van zijn seizoen en een lange revalidatie volgde. Dit jaar hoop de Brit weer mee te doen om de eindzege in de Tour de France.

Good news! I’ll be back racing at the @uae_tour 🚴🏻‍♂️💨😁 pic.twitter.com/nR8lfw5YNr — Chris Froome (@chrisfroome) January 22, 2020