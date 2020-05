Chris Froome en Tim Merlier strijden ook in virtuele ‘Challenge of Stars’ maandag 18 mei 2020 om 19:37

De organisatie van de Giro d’Italia heeft bekendgemaakt welke renners volgende week mee gaan doen aan een virtueel wielertoernooi: Challenge of Stars. Dat Thomas De Gendt en Fabio Jakobsen mee zouden doen, was al bekend. Nu zijn daar onder meer de namen van Chris Froome en Tim Merlier aan toegevoegd.

Het is de eerste opwachting van Froome in een virtuele wedstrijd sinds naar buiten is gekomen dat hij denkt aan een vertrek bij Team Ineos. Mogelijk zou de kopman een tussentijdse transfer naar een andere ploeg overwegen. Tot op heden hebben Froome en Team Ineos niet gereageerd op de geruchten.

Loting

RCS Sport is de initiatiefnemer van het virtuele toernooi, in samenwerking met trainingsplatform BKOOL. Acht klimmers en acht sprinters nemen het tegen elkaar op in een knock-outcompetitie om uit te maken wie virtueel de sterkste is in hun specialisme.

De klimwedstrijden worden gehouden op de Stelvio (2,9 km aan 8,7%, max. 12,7%), terwijl het platteland van Toscane (1,2 km aan 0,9%, max. 2,5%) het terrein van de sprintduels is. De loting heeft ook al plaatsgevonden en is hieronder te vinden.

Milaan-San Remo en de Giro d’Italia kenden eerder al een virtuele editie. Het Challenge of Stars-toernooi is nieuw. “De volgende stap was het bedenken van een uniek, innovatief en boeiend format, The Challenge of Stars“, licht RCS Sport-preses Paolo Bellino toe. De wedstrijden worden gehouden in het weekend van 23 en 24 mei en zijn zowel online, via social media als op televisie rechtstreeks te volgen.

Knock-outtoernooi – Sprinters

Pascal Ackermann vs. Nacer Bouhanni

Fabio Jakobsen vs. Mads Pedersen

Caleb Ewan vs. Tim Merlier

Matteo Trentin vs. Filippo Ganna

Knock-outtoernooi – Klimmers

Jakob Fuglsang vs. Giulio Ciccone

Vincenzo Nibali vs. Simon Geschke

Rafal Majka vs. Thomas De Gendt

Chris Froome vs. Warren Barguil

