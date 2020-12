Chris Froome debuteert in San Juan voor Israel Start-Up Nation

Chris Froome maakt al vroeg in het nieuwe jaar zijn debuut voor Israel Start-Up Nation. De Britse kopman trekt naar Argentinië om daar de Vuelta a San Juan te rijden. De achtdaagse rittenkoers begint op 24 januari 2021.

Froome reageert vanuit de Verenigde Staten op het nieuws. De viervoudige Tourwinnaar trainde daar de afgelopen weken in Californië. “Deze wedstrijd tekent het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, aldus de Brit. “Ik kijk ernaar uit om te koersen met nieuwe ploeggenoten en om alles aan het rollen te brengen in het nieuwe avontuur dat voor mij ligt.”

Rik Verbrugghe, die tot voor kort nog bondscoach van België was, legt uit dat Froome de Vuelta a San Juan gaat gebruiken om in vorm te komen. “Hij gaat niet naar Argentinië om de ronde te winnen”, erkent de Belgische ploegleider. “We zien het als een perfecte kans voor Chris om te beginnen aan een proces dat toewerkt naar een piek, verder in het seizoen.”

Israel Start-Up Nation gaat voor ritzeges in Argentinië. De WorldTour-ploeg heeft de selectie zelfs al op papier. Naast Froome starten ook Rudy Barbier (die in 2020 een rit won in San Juan), Guy Niv, Tom Van Asbroeck, Alex Cataford en Patrick Bevin in de Vuelta a San Juan.